A nova aventura de Rooney: jogador-treinador do Derby County

O Derby County, clube da II Liga inglesa, anunciou esta terça-feira que chegou a acordo com o internacional inglês Wayne Rooney, jogador de 33 anos, que vai juntar-se à equipa a partir de janeiro. Além de jogador, Rooney vai integrar também a equipa técnica, recuperando a figura de treinador-jogador.

O antigo jogador de Everton e Manchester United assinou um contrato válido por uma temporada (com mais uma de opção), mas chega ao Derby County só em janeiro, depois de terminada a aventura na MLS, dos Estados Unidos, onde atualmente representa o DC United.

Além de jogador de campo, Rooney vai integrar a equipa técnica do treinador holandês Phillip Cocu, que esta temporada substituiu Frank Lampard no comando da equipa, com a saída deste para o Chelsea. "É um jogador com muito talento, um jogador de top. É muito entusiasmante poder contar com ele, pois é um jogador que pode dar muito à nossa equipa. As suas credenciais falam por si, é muito bom termos um jogador com a sua experiência e caráter a trabalhar connosco. Será muito importante para nós dentro e fora do campo", reagiu o treinador Phillip Cocu ao site oficial do Derby County.

Rooney vai recuperar desta forma em Inglaterra a figura de treinador-jogador que esteve muito em voga na Reino Unidos em finais dos 80 e inícios de 90. Kenny Dalglish, por exemplo, foi técnico e jogador do Liverpool em 1985, numa época de sucesso em que os reds foram campeões ingleses e venceram a Taça de Inglaterra. O último caso foi o de Ryan Giggs, que em 2014, ainda como jogador do Manchester United, assumiu alguns jogos como interino após a saída de David Moyes.

No final da época passada, Vincent Kompany deixou o Manchester City para iniciar também uma carreira de jogador-treinador no Anderlecht. Mas no passado não faltam casos, como Ruud Gullit no Chelsea, Glenn Hoodle no Swindon Town ou Graeme Souness no Glasgow Rangers. Em Portugal um dos casos mais famosos foi o de António Oliveira, que chegou a ser treinador-jogador do Sporting.

Como jogador, Wayne Rooney deu sobretudo nas vistas ao serviço do Manchester United, clube que representou entre 2004 e 2017 e pelo qual conquistou, entre outros títulos, uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa, um Mundial de Clubes e cinco campeonatos ingleses.