À mercê do Barça. Perseguidores empatam e Real Madrid perde

A grande novidade do Santiago Bernabéu era a titularidade do jovem brasileiro Vinicius, estreia na Liga espanhola no onze inicial na prova. Mas o jogo começou logo com sinais negativos. Aos 3', Willian José adiantou os bascos. A Real Sociedad chegou ao 0-2 por Pardo (83').

Pelo meio, Vinicius destacou-se muito em relação ao resto da equipa e foi derrubado na área contrária ainda com 0-1 no marcador, mas com o Madrid já em inferioridade numérica (Lucas Vásquez viiu o segundo amarelo e o vermelho aos 60').

Conclusão: vai-se a Liga e chega Vinicius, como escreveu o jornal As.

Na Andaluzia jogaram os perseguidores do líder Barcelona. Sevilha e Atlético de Madrid anularam-se (1-1, Ben Yedder, 36'; Griezmann, 44') e deixam o caminho aberto ao Barcelona para ganhar ainda mais vantagem na frente da classificação. Os catalães jogam na noite deste domingo no terreno do Getafe.

