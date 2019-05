A mensagem emocionada de Victor Valdés ao "querido amigo" Casillas

Víctor Valdés, antigo guarda-redes do Barcelona e da seleção espanhola, escreveu uma mensagem emocionada na rede social Instagram dedicada a Iker Casillas, guarda-redes do FC Porto, que na passada quarta-feira sofreu um enfarte agudo do miocárdio durante um treino.

O habitual suplente de Casillas na seleção e durante tantas temporadas em lados opostos no campeonato espanhol fez questão de tratar o número 1 dos dragões como "Iker querido, querido amigo", num texto carregado de emoção e elogios.

Leia a mensagem na íntegra:

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Iker querido, querido amigo. Neste mundo do futebol, alguns querem ser guarda-redes, outros aprendem a sê-lo com os seus defeitos e virtudes. Tu és e serás sempre daqueles que nascem com uma luva em cada palma da mão, um ídolo em que residem qualidades inatas. És um ídolo em que os menos qualificados se fixam, sonhando que um dia possam conquistar, como tu fizeste, o troféu que te reconhece como o melhor, o nosso campeão do mundo com o número 1 nas costas.

És e para sempre serás a força e a motivação daquilo que que todos os guarda-redes sonham ser um dia. Alguém capaz de voar mais alto e mais longe do que todos os outros, transformando o impensável em possível, executando na perfeição aquilo por que suspiramos em cada momento perto de nossas redes, aquela defesa magnífica.

Defesas que só tu dominavas, terreno exclusivo para os eleitos e para os que têm aquela varinha mágica. Meu amigo, é inevitável que me emocione ao escrever estas linhas, recordando o que vivemos, admirando com nostalgia aqueles grandes confrontos em que ter-te à minha frente valorizava-me ainda mais, pelo muito que me ensinavas nos treinos, mesmo sem o saberes. Nas ruas um país inteiro te aclamava.

Iker querido, querido amigo, como guarda-redes que somos aceitamos sem medo, com a valentia que nos identifica, o perigo que a vida decide trazer para perto da nossa área e, desta vez, é mais que uma simples defesa.

O teu coração continua a bater para o bem de todos aqueles que sonham alcançar o que um dia conseguiste. Eu como teu amigo e rival de épocas passadas, dou-te ânimo para que voltes a ser de novo o leão branco, mas desta vez para lá da linha lateral.

É o teu legado que te define e esse já é histórico. Sempre nos meus pensamentos, de guarda-redes para guarda-redes. O duplo. V.V."