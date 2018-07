A imprensa espanhola despede-se de Ronaldo: "Não haverá outro igual"

O futebolista Cristiano Ronaldo (e a transferência do Real Madrid para a Juventus) faz esta quarta-feira capa dos desportivos espanhóis e italianos - os primeiros dizem adeus ao craque, os segundos dão-lhe as boas-vindas.

Na Marca, o diário espanhol que acompanha sempre de perto as notícias do Real Madrid, parece haver uma certeza: "Não haverá outro igual", escreve o jornal em manchete, numa capa cheia dos "golos" do jogador. A fotografia, essa, é do golo de pontapé de bicicleta que eliminou a Juventus na última edição da Liga dos Campeões.

© D.R.

No interior, o Marca fala do "7Fim de uma era" e conta os passos para a transferência consumada na terça-feira, enaltecendo ainda a "carta de amor" do português e do "ouro puro" que este representou para o clube.

O As escreve "Adeus, Cristiano. Foi bonito enquanto durou" e lembra os 450 golos em 438 jogos.

© D.R.

O Sport e o El Mundo Deportivo também põem CR7 na capa. "Choque", escreve o primeiro.

Nas capas dos jornais italianos, o capitão da seleção portuguesa já aparece com a camisola da Juventus: "O golpe do século", dizem tanto o Corriere dello Sport como o Tutto Sport.

Aos 33 anos, o capitão da seleção portuguesa vai defender o quarto clube na carreira sénior, depois de Sporting (2002/03), Manchester United (2003/04 a 2008/09) e Real Madrid (2009/10 a 2017/18).

Cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017, Cristiano Ronaldo estava ligado contratualmente até 30 de junho de 2021 ao emblema 'merengue', ao serviço do qual conquistou quatro Ligas dos Campeões, dois Mundiais de Clubes, duas Supertaças Europeias, dois campeonatos, duas Taças do Rei e duas Supertaças de Espanha.