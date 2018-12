A história repete-se. Juve vence, Ronaldo marca e iguala recorde com 60 anos!

A Juventus e Cristiano Ronaldo segue imparáveis no Calcio. Outra vez com a ajuda de CR7, a equipa de Turim somou o 13.º triunfo em 14 jogos da liga italiana ao vencer a Fiorentina, este sábado, por 3-0. Um jogo que contou com os dois portugueses de início - Ronaldo e João Cancelo - e terminou como tantos outros: um triunfo e um golo do capitão português.

O jogo começou melhor para a Juve, que marcou aos 31 minutos por Rodrigo Bentancur. Depois Giorgio Chiellini, num lance com Ronaldo à mistura, fez o 2-0. O jogo estava resolvido a favor da Juventus, embora a Fiorentina desse luta e nunca tenha desistido do jogo, mas Cristiano Ronaldo não quis ir embora do jogo sem fazer o gosto ao pé. O português fez o 3-0, de grande penalidade aos 79 minutos, já depois de ter tido três oportunidades de golos em três livres diretos.

O português acabou por ser substituído aos 85 minutos e arrancou sorrisos no banco quando descalçou a chuteira do pé direito para lhe fazer festinhas, como que a agradecer a ajuda no penálti marcado.

E não foi um golo qualquer, foi o golo 10 em 14 jornadas do Calcio. O que faz dele o melhor marcador do campeonato italiano, em igualdade com o polaco do Génova, Piatek. Além disso, é a primeira vez que um jogador da Juventus chega aos 14 jogos com dez golos... desde John Charles, em 1957-58.

Com esta vitória, a heptacampeã italiana lidera o campeonato com 40 pontos, mais 11 do que o Nápoles, que visita a Atalanta, na segunda-feira.

Antes da Juve entrar em campo, a Spal e o Empoli empataram (2-2), num encontro em que o esloveno Kurtic marcou os dois golos da formação de Ferrara, que jogou praticamente toda a segunda parte em inferioridade numérica, devido à expulsão do defesa polaco Cionek. Os visitantes marcaram por Caputo e pelo bósnio Krunic.