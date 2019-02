A frase que custou a expulsão de Marcel Keizer na Madeira

Marcel Keizer, treinador do Sporting, foi expulso na segunda-feira à noite nos instantes finais do jogo entre o Marítimo e o Sporting (0-0). Esta quarta-feira, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol revelou a frase que consta no relatório do árbitro e que levou o juiz Tiago Martins a dar ordem de expulsão ao técnico holandês: "This sh*t is a joke!" O treinador foi ainda alvo de uma multa de 287 euros, mas escapou a um castigo.

O final do jogo entre os leões e os insulares ficou marcado por alguma polémica. Coates viu o segundo cartão amarelo e o consequente vermelho, e Nélson Pereira, treinador de guarda-redes do Sporting, também foi expulso.

O jogo da Madeira trouxe ainda consequências para o diretor leonino Hugo Viana, que foi punido com seis dias de castigo e uma multa de 287 euros devido a palavras dirigidas ao árbitro.

Na conferência de imprensa no final da partida, Marcel Keizer falou sobre a sua expulsão, lembrando que foi a primeira vez na vida que viu um cartão vermelho: "Costuma dizer-se que há sempre uma primeira vez para tudo. Disse ao árbitro que houve decisões algo estranhas, mas quem sou eu para julgar o trabalho dele. Ele optou por me expulsar."