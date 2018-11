A estreia de Keizer, o 'superclásico' na Libertadores e o Palmeiras de Scolari

Eibar-Real Madrid

La Liga, sábado, 12.00, Eleven Sports1

Desde que Santiago Solari tomou conta do banco deixado pela demissão de Lopetegui, o Real Madrid não mais soube o que é perder. São quatro vitórias em quatro jogos, com 15 golos marcados e apenas dois sofridos. Este sábado, após a paragem competitiva para seleções, o Real Madrid vai ao País Basco colocar à prova os sinais de retoma frente a um Eibar que continua a ser um pequeno milagre entre os grandes (e onde joga o português Paulo Oliveira).

Manchester United-Crystal Palace

Premier League, sábado, 15.00, SportTV2

Após a derrota contra o City no dérbi de Manchester, o United de José Mourinho tem uma oportunidade para regressar ao caminho das vitórias, na receção a um Crystal Palace que luta por manter-se acima da linha de água. Em oitavo lugar na tabela, o Manchester United precisa de recuperar terreno para se aproximar dos lugares europeus.

Lusitano Vildemoinhos-Sporting

Taça de Portugal, sábado, 15.00, SportTV1

É o dérbi Carlos Lopes. O campeão olímpico da maratona e figura história do Sporting é natural de Viseu e teve no Lusitano o primeiro clube. Ao DN, já disse que é mais fácil o Lusitano vencer o Sporting do que Portugal voltar a vencer a maratona olímpica, mas as probabilidades são naturalmente muito reduzidas para o quinto classificado da Série B do Campeonato de Portugal. O jogo tem como principal ponto de interesse a estreia do técnico holandês Marcel Keizer no banco dos leões.

Juventus-SPAL

Série A, sábado, 17.00, SportTV2

Após duas semanas de descanso, poupado mais uma vez dos compromissos da seleção, Cristiano Ronaldo volta à ação na Série A, em Turim, na receção da Juventus ao modesto SPAL. O avançado português leva cinco golos nas últimas cinco jornadas e, depois de um arranque de época menos produtivo, já ascendeu ao segundo lugar da tabela dos melhores marcadores, com oito golos, a um apenas do polaco Piatek (Génova). Contra o SPAL, pode tentar o assalto ao topo, enquanto a Juventus procura manter o ritmo de cruzeiro no calcio.

Tottenham-Chelsea

Premier League, sábado, 17.30, SportTV1

Excitante dérbi londrino entre duas equipas do top-4 da Premier League que tentam afirmar-se como legítimas candidatas ao título, na peugada de Manchester City e Liverpool. A jogar como anfitrião em Wembley, enquanto não fica pronto o seu novo estádio, o Tottenham de Mauricio Pochettino já perdeu esta época para os dois da frente (os invictos City e Liverpool). Agora, recebe a outra equipa ainda invicta na Premier League, o Chelsea de Maurizio Sarri, que tenta manter o registo limpo.

River Plate-Boca Juniors

Taça Libertadores, sábado, 19.00, SportTV5

O superclásico argentino nunca antes tinha chegado ao palco das decisões da Libertadores, o que lhe confere uma carga dramática ainda mais carregada do que o já habitual. Na primeira mão, na Bombonera, Boca e River empataram a 2-2. Este sábado, a decisão sobe ao palco do Monumental, o estádio do River. Bosteros contra Gallinas pelo título de melhor equipa da América do Sul.

At. Madrid-Barcelona

La Liga, sábado, 19.45, Eleven Sports1

No Wanda Metropolitan de Madrid, joga-se a liderança da Liga espanhola. O Barcelona de Ernesto Valverde chega com um ponto de vantagem sobre o At. Madrid - que reparte a segunda posição com Sevilha e Alavés -, mas está ainda a lamber as feridas de uma dolorosa derrota caseira diante do Bétis, por 3-4, antes da paragem para as seleções. O Atlético de Simeone continua a fortaleza competitiva a que habituou os adeptos e apresenta nesta altura a melhor defesa da liga.

FC Porto-Belenenses SAD

Taça de Portugal, sábado, 20.45, RTP1

Sérgio Conceição quer evitar que o vírus das seleções cause estragos na máquina competitiva do Dragão, que nos últimos jogos voltou a um "patamar aceitável", segundo o técnico. Nesta quarta eliminatória da Taça, os dragões têm a visita de uma outra equipa do principal escalão, o Belenenses SAD, que esta época já perdeu para o FC Porto na Liga (2-3), no Jamor.

Lazio-AC Milan

Série A, domingo, 17.00, SportTV3

O jogo com mais cartaz desta jornada no campeonato italiano junta o quarto e o quinto classificados. Lazio e Milan são candidatos a um dos quatro lugares de acesso à Liga dos Campeões - o título é quase um exclusivo da Juventus - e prometem um duelo intenso no Olímpico de Roma. Quem perder arrisca ver distanciar-se o comboio da Champions.

Vasco da Gama-Palmeiras

Brasileirão, domingo, 19.00, PFC

A fechar o fim de semana, Luiz Felipe Scolari pode voltar a festejar um título de campeão brasileiro, mais de 20 anos depois do que conquistou ao serviço do Grêmio. Agora no Palmeiras, o sobrevivente técnico de 70 anos, ex-selecionador brasileiro e português, está a uma vitória de devolver o gigante de São Paulo aos títulos, depois de ter pegado na equipa em sexto lugar, à 17.ª jornada, e ter encetado um trajeto sem derrotas desde então (14 vitórias e seis empates). Se vencer o Vasco da Gama, que ainda luta por afastar o cenário de despromoção à Séria B, o 'Verdão' carimba o sexto título brasileiro da sua história.