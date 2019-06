350 milhões de euros. A cláusula de rescisão de João Félix no Atlético Madrid

Enquanto não chega a confirmação oficial da transferência de João Félix para o Atlético Madrid, em Espanha o negócio continua ser dado como concluído e com mais alguns pormenores.

De acordo com o jornal espanhol AS, o clube madrileno pretende blindar João Félix com a cláusula de rescisão mais alta da história do clube: 350 milhões de euros. Ou seja, o jovem benfiquista de 19 anos vai superar as cláusulas de Griezmann e Diego Costa, que eram de 200 milhões. No caso do avançado francês, baixa para 120 a partir do dia 1 de julho, e será paga na totalidade pelo jogador, que já anunciou que vai deixar o clube.

Ainda segundo o AS, a transferência de João Félix para o Atlético será oficial durante a próxima semana. De momento, o jogador, depois de ter estado uns dias em Espanha, encontra-se de férias no Algarve. Mas já terá acertado tudo com os colchoneros e inclusivamente feito os testes médicos.

O avançado benfiquista, que a confirmar-se a transferência pelos 120 milhões da cláusula de rescisão vai tornar-se na maior venda de sempre de um clube português e entrará diretamente para o top 5 das mais caras a nível internacional, foi apanhado pelas câmaras de televisão na segunda-feira à saída de um restaurante na capital espanhola, onde também se encontrava o empresário Jorge Mendes.

O jogador vai assinar um contrato válido por cinco épocas a troco de seis milhões de euros/ano. E assim tornar-se o quinto jogador mais caro de sempre na história do futebol, depois de Neymar (222 M€), Mbappé (180 M€), Coutinho (130 M€) e Dembelé (125 M€).

Há poucos dias, o Atlético Madrid anunciou oficialmente a contratação do médio Lorente, ex-Real Madrid. A transferência custou 40 milhões de euros aos cofres do Atlético e o jogador ficou seguro por uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros, o mesmo valor que, curiosamente, consta na cláusula do contrato de João Félix com o Benfica e que o emblema de Madrid vai pagar.