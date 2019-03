30 anos de Riade. O percurso e o que fazem agora os campeões do mundo

Celebram-se este domingo os trinta anos da vitória portuguesa no Mundial de sub-20, em Riade, na Arábia Saudita. Nessa tarde de 3 de março de 1989, Abel Silva e Jorge Couto fizeram os golos da vitória por 2-0 sobre a Nigéria, na final, confirmando a glória de uma seleção orientada por Carlos Queiroz. Estava dado o pontapé de saída da Geração de Ouro do futebol português.

Portugal arrancou a fase de grupos com uma vitória (1-0) frente à Checoslováquia, seguindo-se novo triunfo pelo mesmo resultado contra a Nigéria, depois adversário na final. Na última jornada da primeira fase a seleção de sub-20 foi derrotada pela equipa da casa por 3-0, com os únicos três golos que a equipa das quinas sofreu em toda a competição.

Já a eliminar, mais duas vitórias pela margem mínima e com um golo marcado. Primeiro, contra a Colômbia, e depois frente ao poderoso Brasil, equipa que para muitos já estava, pelo menos, na final. Mas um golo de Jorge Amaral, que nos dias de hoje trabalha numa empresa de táxis, colocou Portugal no jogo decisivo, onde o capitão Tozé levantou a taça dos vencedores.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Na chegada a Lisboa, o capitão Tozé desceu com a taça © Arquivo

Foi o culminar de vários anos de trabalho nas camadas jovens da seleção nacional, como recordou o defesa Paulo Madeira, em declarações ao DN. Aos 48 anos, o ex-jogador de Benfica, Belenenses, Marítimo e Est. Amadora lembrou a conquista do mundial onde alinhou em todos os encontros.

"Nos últimos três ou quatro anos antes de Riade, esta geração esteve em estágio mais de 200 dias. Foi muita convivência, brincadeira e seriedade. Criou-se união e um grande conhecimento entre todos. Há um pós e pré Riade. Foi um abrir de olhos. As pessoas não imaginam os sacrifícios para chegarmos lá", referiu.

Paulo Madeira recordou ainda o "impacto da chegada a Portugal, com o aeroporto cheio". "Foi aí que tivemos a noção do que fizemos. Foi algo diferente, que abriu as portas ao futebol de formação em Portugal e a mais conquistas. As pessoas passaram a olhar para a formação com outros olhos", disse o agora agente.

Embora as grandes memórias da conquista, 30 anos é uma distância considerável, e o antigo defesa contou, entre risos, uma ausência coletiva de certeza quando a maioria dos campeões se juntou na Cidade do Futebol, na passada quinta-feira, para celebrar a data.

"Tentámos recordar o nosso grito. Carlos Queiroz tinha a bola na mão, e todos tocávamos nela, mas de resto ninguém se lembrou bem [risos]. Ficámos na dúvida. Mas ainda recordamos algumas coisas, como as dificuldades em comunicar com Portugal na altura, por exemplo", contou Paulo Madeira, que somou depois 24 jogos ao serviço da principal seleção portuguesa.

Resta dizer que naquela altura já havia prémios de jogo estipulados pela Federação Portuguesa de Futebol. Por passar a 1.ª fase cada jogador recebeu 25 contos. Se atingisse o 4.º lugar o prémio era de 125 contos, o 3.º lugar dava direito a 150 contos, o 2.º a 175 contos, e a conquista do título rendia um prémio de 200 contos.

O reencontro dos protagonistas, 30 anos depois, na Cidade do Futebol. Em cima: António Gonçalves (técnico de equipamentos), Bizarro, Brassard, Paulo Madeira, Valido, Alexandre Pais do Amaral (vice-presidente FPF), António Pimenta (Diretor FPF), Pedro Mousinho (secretário técnico), José Catoja (enfermeiro), Morgado, Paulo Sousa, Jorge Couto e Carlos Queiroz (selecionador nacional sub-20). Em baixo: Paulo Alves, Tozé (capitão de equipa), Amaral, João Vieira Pinto, Abel, Hélio e Filipe Ramos. © Federação Portuguesa de Futebol

Feitas as contas, metade dos campeões Riade (nove jogadores) chegou à seleção A, num total de 315 internacionalizações. Os principais responsáveis pelo número são Fernando Couto (110 jogos) e João Vieira Pinto (81), seguidos por Paulo Sousa (51), António Folha (26) e Paulo Madeira (24). Dos restantes, Paulo Alves tem 13 internacionalizações pela equipa A, Jorge Couto tem 6, e Filipe Ramos tem 3. Hélio Sousa, atual selecionador nacional de sub-20, tem um jogo pela principal seleção.

Três décadas depois do histórico triunfo, poucos são os que não estão ligados ao mundo do futebol. João Vieira Pinto, atual vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, António Folha, treinador do Portimonense, ou Hélio Sousa, Filipe Ramos e Fernando Brassard, todos ligados a equipas nacionais, são alguns dos exemplos de ex-craques que não deixaram o desporto em que brilharam. De momento, apenas Abel Silva, José Xavier e Jorge Amaral não se encontram no meio desportivo. António Resende, além de trabalhar na Câmara Municipal de Loulé, é treinador de uma equipa de futsal em Quarteira, e Tozé, atualmente professor de Educação Física, está "inclinado" a aceitar uma proposta dos Emirados Árabes Unidos, "em maio ou junho". Este último, capitão de equipa da vitoriosa geração de 1989, ainda pratica futebol, nos veteranos do Perafita.

Recorde o percurso dos campeões de Riade e o que fazem atualmente.

Fernando Brassard

Posição: Guarda-redes

Clube em 1988/1989: Benfica

Jogos no Mundial: 0

Clubes que representou: Louletano, Marítimo, Gil Vicente, V. Guimarães, Benfica, Varzim e V. Setúbal.

Títulos: Mundial de sub-20 (1989 e 1991) e uma Taça de Portugal

Internacionalizações A: 0

Terminou a carreira no V. Setúbal (2000/2001)

O que faz atualmente: Treinador de guarda-redes da seleção nacional de sub-21

José Bizarro

Posição: Guarda-redes

Clube em 1988/1989: Benfica

Jogos no Mundial: 6/3 golos sofridos

Clubes que representou: Benfica, Leixões, Louletano, Ovarense, Marítimo, Ourense (Espanha), Leganés (Espanha), Rio Ave e Maia.

Títulos: Mundial de sub-20 (1989)

Internacionalizações A: 0

Terminou a carreira no Maia (2004/2005)

O que faz atualmente: Treinador do SC Coimbrões (Campeonato de Portugal)

Abel Silva

Posição: Defesa

Clube em 1988/1989: Benfica

Jogos no Mundial: 5/1

Clubes que representou: Benfica, Académica, Penafiel, Marítimo, V. Setúbal, Felgueiras, Campomaiorense, Estoril, Alverca, Atlético e Juventude Castanheira.

Títulos: Mundial de sub-20 (1989), I Liga (1988/1989 e 1993/1994), II Liga (1996/1997) e Taça de Portugal (1992/1993).

Internacionalizações A: 0

Terminou a carreira no Juventude Castanheira (2001/2002)

O que faz atualmente: Ao que o DN apurou não tem ocupação, de momento.

Mário Morgado

Posição: Defesa

Clube em 1988/1989: Gil Vicente (emprestado pelo FC Porto)

Jogos no Mundial: 6

Clubes que representou: Gil Vicente, Feirense, FC Porto, Rio Ave, Famalicão, Beira-Mar, Varzim, Desp. Chaves, U. Madeira, Leºa e Felgueiras.

Títulos: Mundial sub-20 (1989), I Liga (1991/1992), Taça de Portugal (1990/1991) e Supertaça de Portugal (1991)

Internacionalizações A: 0

Terminou a carreira no Felgueiras (2001/2002)

O que faz atualmente: Treinador adjunto da Oliveirense (II Liga)

Paulo Madeira

Posição: Defesa

Clube em 1988/1989: Benfica

Jogos no Mundial: 6

Clubes que representou: Benfica, Marítimo, Belenenses, Fluminense e Est. Amadora.

Títulos: Mundial de sub-20 (1989), I Liga (1990/1991), Taça de Portugal (1992/1993) e Supertaça de Portugal (1989).

Internacionalizações A: 24/3 golos

Terminou a carreira no Est. Amadora (2003/2004)

O que faz atualmente: Agente de jogadores

Jorge Couto e Abel Silva, autores dos golos portugueses na final frente à Nigéria, com a taça © Arquivo

Pedro Valido

Posição: Defesa

Clube em 1988/1989: Feirense (emprestado pelo Benfica)

Jogos no Mundial: 6

Clubes que representou: Estoril, Feirense, Gil Vicente, Benfica, Marítimo, Est. Amadora, Tirsense, Belenenses, Felgueiras, Alverca, Amora, Operário de Lagoa, Atlético, Seixal e Beira-Mar (Monte Gordo).

Títulos: Mundial sub-20 (1989)

Internacionalizações A: 0

Terminou a carreira no Beira-Mar (Monte Gordo) (2004/2005)

O que faz atualmente: Treinador adjunto do Benfica B

Fernando Couto

Posição: Defesa

Clube em 1988/1989: Famalicão (emprestado pelo FC Porto)

Jogos no Mundial: 4

Clubes que representou: FC Porto, Famalicão, Académica, Parma (Itália), Barcelona (Espanha) e Lazio (Itália).

Títulos: Mundial sub-20 (1989), Taça Uefa (1994/1995), Supertaça Europeia (1997 e 1999), Taça das Taças (1996/1997 e 1998/1999), I Liga (1987/1988, 1991/1992 e 1992/1993), Taça de Portugal (1990/1991 e 1993/1994), Supertaça de Portugal (1991 e 1993), Liga espanhola (1997/1998), Taça de Espanha (1996/1997 e 1997/1998), Supertaça de Espanha (1996), Liga Italiana (1999/00), Taça de Itália (1999/00 e 2003/2004) e Supertaça de Itália (1998 e 2000)

Internacionalizações A: 110/8 golos

Terminou a carreira no Parma (2007/2008)

O que faz atualmente: Ao que o DN apurou, está neste momento ligado ao agenciamento de jogadores.

Paulo Sousa

Posição: Médio

Clube em 1988/1989: Benfica

Jogos no Mundial: 2

Clubes que representou: Benfica, Sporting, Juventus (Itália), Borussia Dortmund (Alemanha), Inter (Itália), Parma (Itália), Panathinaikos (Grécia) e Espanyol (Espanha).

Títulos: Mundial de sub-20 (1989), Taça Intercontinental (1997), Taça Uefa (1997/1998), Liga dos Campeões (1995/1996 e 1996/1997), I Liga (1990/1991), Taça de Portugal (1992/1993), Supertaça de Portugal (1989), Supertaça da Alemanha (1996), Liga italiana (1994/1995), Taça de Itália (1994/1995) e Supertaça de Itália (1995 e 1999).

Internacionalizações A: 51

Terminou a carreira no Espanyol (2001/02)

O que faz atualmente: Treinador

Jorge Couto

Posição: Médio

Clube em 1988/1989: Gil Vicente (emprestado pelo FC Porto)

Jogos no Mundial: 4/2 golos

Clubes que representou: Gil Vicente, FC Porto e Boavista.

Títulos: Mundial sub-20 (1989), I Liga (1989/90, 1991/92, 1992/93, 1994/95, 1995/96 e 2000/01), Taça de Portugal (1990/1991, 1993/1994 e 1996/1997).

Internacionalizações A: 6

Terminou a carreira no Boavista (2002/2003)

O que faz atualmente: Treinador do Boavista B.

António José Pereira (Tozé)

Posição: Médio

Clube em 1988/1989: Leixões

Jogos no Mundial: 6

Clubes que representou: Leixões, Tirsense, Leça, Alverca, Maia, Leixões e Custóias.

Títulos: Mundial sub-20 (1989) e II Liga (1993/1994).

Internacionalizações A: 0

Terminou a carreira no Custóias (2013/2014)

O que faz atualmente: Professor de Educação Física e joga ainda no Perafita (veteranos).

Os campeões com o então Presidente da República, Mário Soares © Arquivo

Hélio Sousa

Posição: Médio

Clube em 1988/1989: V. Setúbal

Jogos no Mundial: 6

Clubes que representou: V. Setúbal

Títulos: Mundial sub-20 (1989) e Taça de Portugal (2004/2005).

Internacionalizações A: 1

Terminou a carreira no V. Setúbal (2004/2005)

O que faz atualmente: Selecionador nacional de sub-20

José Xavier

Posição: Médio

Clube em 1988/1989: Estoril (emprestado pelo Benfica)

Jogos no Mundial: 3

Clubes que representou: Benfica, Estoril, Mirense, U. Leiria, Marinhense, Feirense, Vila Real e Marinhense.

Títulos: Mundial de sub-20 (1989)

Internacionalizações A: 0

Terminou a carreira no Marinhense (2001/2002)

O que faz atualmente: Última ocupação conhecida é numa fábrica de vidro na Marinha Grande.

Filipe Ramos

Posição: Médio

Clube em 1988/1989: Torreense

Jogos no Mundial: 5

Clubes que representou: Torreense, Sporting, Marítimo, V. Guimarães, Desp. Chaves, Naval, Atlético e Mafra.

Títulos: Mundial sub-20 (1989), Taça de Portugal (1994/1995) e Supertaça de Portugal (1995).

Internacionalizações A: 3

Terminou a carreira no Mafra (2004/2005)

O que faz atualmente: Selecionador nacional de sub-19

Paulo Alves

Posição: Avançado

Clube em 1988/1989: Gil Vicente (emprestado pelo FC Porto)

Jogos no Mundial: 4/1 golo

Clubes que representou: Gil Vicente, Tirsense, Marítimo, Sp. Braga, Sporting, West Ham (Inglaterra), Bastia (França) e U. Leiria.

Títulos: Mundial de sub-20 (1989), Supertaça de Portugal (1995) e II Liga (1989/1990).

Internacionalizações A: 13/7 golos

Terminou a carreira no Gil Vicente (2004/2005)

O que faz atualmente: Treinador

António Resende

Posição: Avançado

Clube em 1988/1989: Farense (emprestado pelo Benfica)

Jogos no Mundial: 2

Clubes que representou: Benfica, Farense, Feirense, Ac. Viseu, Ovarense, Amora, Rio Ave, Desp. Beja, V. Setúbal, Gondomar, Louletano, Juventude Évora e Quarteirense.

Títulos: Mundial sub-20 (1989) e II Liga (1995/1996).

Internacionalizações A: 0

Terminou a carreira no Quarteirense (2003/2004)

O que faz atualmente: Treinador na equipa de futsal Checul, em Quarteira. É ainda, no mesmo local, funcionário na Câmara Municipal de Loulé.

João Vieira Pinto

Posição: Avançado

Clube em 1988/1989: Boavista

Jogos no Mundial: 6/1 golo

Clubes que representou: Boavista, Atlético Madrid, Benfica, Sporting, Boavista e Sp. Braga.

Títulos: Mundial sub-20 (1989 e 1991), I Liga (1993/1994 e 2001/2002), Taça de Portugal (1991/1992, 1992/1993, 1995/1996 e 2001/2002) e Supertaça de Portugal (2000 e 2002)

Internacionalizações A: 81/23 golos

Terminou a carreira no Sp. Braga (2007/2008)

O que faz atualmente: Vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol

António Folha

Posição: Avançado

Clube em 1988/1989: FC Porto

Jogos no Mundial: 4

Clubes que representou: FC Porto, Gil Vicente, Sp. Braga, Standard Liége (Bélgica), AEK (Grécia) e Penafiel.

Títulos: Mundial sub-20 (1989), I Liga (1991/1992, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998 e 1998/1999), Taça de Portugal (1993/1994, 1997/1998, 1999/2000 e 2000/2001) e Supertaça de Portugal (1991, 1993, 1994 e 1998).

Internacionalizações A: 26/5 golos

Terminou a carreira no Penafiel (2004/05)

O que faz atualmente: Treinador do Portimonense

Jorge Amaral

Posição: Avançado

Clube em 1988/1989: Ac. Viseu (emprestado pelo Sporting)

Jogos no Mundial: 3/1 golo

Clubes que representou: Ac. Viseu, Sporting, Benfica, Felgueiras, Belenenses, V. Setúbal, Santa Clara, Atlético, Olhanense e Beira-Mar (Monte Gordo).

Títulos: Mundial sub-20 (1989), Supertaça de Portugal (1987) e II Divisão (2003/2004)

Internacionalizações A: 0

Terminou a carreira no Beira-Mar (Monte Gordo) (2005/2006)

O que faz atualmente: Trabalha numa empresa de táxis