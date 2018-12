14 segundos. Veja aqui o golo mais rápido da I Liga

Ainda se verificava se estava tudo certo com os cronómetros e provavelmente ainda haveria adeptos a entrar este domingo no Estádio Municipal de Portimão quando Xavier, extremo do Tondela, apontou o golo mais rápido desta edição da I Liga, aos 14 segundos, a rematar de pé esquerdo na sequência de um cruzamento de Murillo a partir da direita, batendo o guarda-redes do Portimonense.

O anterior líder da precocidade era o central benfiquista Conti, que na 10.ª jornada marcou um autogolo aos 41 segundos precisamente a favorecer o Tondela, num encontro que o Benfica venceu por 3-1 no Estádio João Cardoso.