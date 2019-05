1.º de Agosto sagra-se tetracampeão de futebol em Angola

O 1.º de Agosto conquistou este domingo o 13.º título de campeão angolano de futebol, o quarto consecutivo, ao vencer no terreno do Kabuscorp do Palanca, por 1-0, em jogo da 30.ª e última jornada do Girabola,

Mabululu, aos 45+2 minutos, marcou o golo do triunfo do 1.º de Agosto, que só necessitava de vencer para assegurar a revalidação do título, confirmando o estatuto de melhor marcador da prova, com 17 tentos.

Com a conquista do cetro angolano, o 13.º do seu historial, o 1.º de Agosto fica a dois do recordista Petro de Luanda, que soma 15 e hoje não foi além de um empate 1-1 no terreno do Progresso do Sambizanga, terminando a três pontos dos tetracampeões.

O goleador brasileiro Tiago Azulão ainda deu vantagem aos petrolíferos, aos 32 minutos, mas, a abrir a segunda parte, Chiló, aos 49, empatou a partida, deixando o Petro de Luanda, que não ergue o troféu desde 2009, como vice-campeão também pelo quarto ano consecutivo.

Com a derrota de hoje, o Kabuscorp de Luanda, terceiro até à última jornada, ficou de fora das "afrotaças", depois de ultrapassado pelo Desportivo da Huíla, que recebeu e venceu o Sagrada Esperança por 2-0.

Nos jogos de sábado, o ASA empatou 2-2 com o Recreativo de Caála e desceu à segunda divisão, um ano após o regresso do histórico clube de Luanda (três títulos em 2002, 2003 e 2004).

Quem também confirmou a descida foi o Cuando Cubango, apesar de terminar o campeonato com a vitória caseira diante do Recreativo do Libolo por 2-0, também no sábado, juntando-se ao lanterna-vermelha Saurimo FC.

Jogos da 30.ª e última jornada do Girabola

Cuando Cubango - Recreativo do Libolo, 2-0

Santa Rita de Cássia do Uíge - Sporting de Cabinda, 3-2

Atlético Sport Aviação (ASA) - Recreativo de Caála, 2-2

Interclube de Luanda - Bravos do Maquis, 1-0

Desportivo da Huíla - Sagrada Esperança, 2-0

Kabuscorp do Palanca - 1.º de Agosto, 0-1

Progresso do Sambizanga - Petro de Luanda, 1-1

Académica do Lobito - Saurimo FC, 3-0