Real e Atlético empatam sem golos no dérbi de Madrid

O Real Madrid e o Atlético (Gelson Martins ficou de fora dos convocados) empataram este sábado sem golos, no Santiago Bernabéu, um resultado que manteve os merengues no topo da classificação, com os mesmos pontos do Barcelona, que horas antes não conseguiu mais que uma igualdade em casa com o Bilbau.

Num dérbi sem Cristiano Ronaldo, o Real, que tinha sido derrotado pelo Sevilha (3-0) a meio da semana, entrou em campo já conhecedor do empate caseiro do Barcelona (1-1) diante do Athletic Bilbau e sabendo que um triunfo colocaria a equipa isolada na liderança. Mas foi incapaz de marcar, num jogo onde sentiu dificuldades na primeira parte, mas dominou no segundo tempo.

Foi como sempre um dérbi intenso, com oportunidades de golo nas duas balizas e algumas picardias entre jogadores. A primeira ocasião pertenceu aos colchoneros, aos 19', com Griezmann a tentar fazer um chapéu e Courtois a defender com o rosto (negou ainda um golo a Diego Costa aos 38'). Quase imediatamente a seguir, foi a vez de Bale levar muito perigo à baliza do Atlético.

À passagem da meia hora, os jogadores do Atlético reclamaram uma grande penalidade, por alegada mão de Casemiro na área, mas o árbitro nada assinalou. A primeira parte terminou sem golos, mas com o Atlético um pouco melhor.

O segundo tempo começou logo com um percalço na equipa do Real Madrid: Lopetegui foi forçado a substituir Bale, devido a uma lesão muscular, lançando Ceballos no jogo. Mesmo sem o craque galês em campo, houve mais Real na segunda metade. E aos 65', Oblak impediu que Asensio abrisse o marcador com uma grande defesa. O resultado, contudo, manteve-se, apesar das boas oportunidades da equipa da casa - Varane, de cabeça, no último lance do jogo, quase deu o triunfo ao Real.