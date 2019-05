Lage: "Feliz pelo primeiro título, mas mais por ver alegria de adeptos e jogadores"

Benfica campeão: equipa recebeu a taça no relvado ao som de "We Are The Champions"

Nem a conquista do título retirou serenidade a Bruno Lage, que se manteve fiel à sua personalidade apesar de ter conquistado o primeiro troféu da carreira ao mais alto nível. "O importante hoje era conquistarmos os três pontos e concluir uma segunda volta fantástica. Depois fiquei a ver a alegria dos nossos adeptos e dos nossos jogadores. Fico feliz pelo meu primeiro título a nível sénior, mas o que me faz feliz é ver a alegria dos adeptos e destes jogadores", afirmou na zona de entrevistas rápidas da Sport TV, depois de ter passido despercebido nos festejos que tiveram lugar no relvado.

Sobre a sua influência para a conquista do 37.º campeonato nacional do Benfica, disse que só foi necessário um clique para dar a volta à situação complicada que os encarnados atravessavam ao cabo das primeiras 15 jornadas, quando substituiu Rui Vitória no comando técnico. "Sentimos que o valor estava cá. Às vezes só falta um clique para reinventar e renovar. Passámos do 4x3x3 para o 4x4x2 e depois as coisas evoluíram com muita naturalidade", frisou, ao seu estilo, depois da vitória sobre o Santa Clara (4-1), na Luz, que carimbou a reconquista.