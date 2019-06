João Félix já negoceia com Atlético Madrid

Rúben Dias e João Félix foram essenciais na conquista do título

João Félix fala de tudo. As praxes, os ídolos, a relação com Vieira, o n.º10 e a Bola de Ouro

O Atlético de Madrid aceitou bater a cláusula de rescisão de João Félix no valor de 120 milhões de euros. Segundo soube o DN, depois de o clube espanhol garantir que ia depositar o valor da rescisão na conta do Benfica, o jogador, que estava de férias em Ibiza, viajou para Madrid ao encontro do seu empresário, Jorge Mendes, para depois negociar o seu contrato com os colchoneros.

Ainda segundo soube o DN, o clube espanhol quer assinar com o jovem benfiquista de 19 anos por cinco temporadas a troco de seis milhões de euros por época.

Ao início da tarde a bomba estourou em Espanha, com o jornal Marca a anunciar a contratação iminente. "A chegada de João Félix ao Atlético Madrid é iminente. Nas próximas horas pode ser anunciada a aquisição da jovem estrela portuguesa pelos rojiblancos, que ganham desta forma a corrida a vários dos grandes clubes da Europa", pode ler-se na Marca. Uma hora depois o outro jornal de Madrid, o As, noticiava que o jogador já está em Madrid com o empresário Jorge Mendes para assinar pelos rojiblancos. Uma versão confirmada pelo DN.

Desde que acabou a temporada, e Félix festejou a conquista do campeonato pelo Benfica e a Liga das Nações pela seleção nacional, que o benfiquista de apenas 19 anos está nas bocas do mundo e nas páginas dos jornais pelo alegado interesse de Atlético Madrid, Manchester City e Real Madrid, principalmente. Mas o destino será mesmo o At. Madrid.

Os colchoneros procuram um "novo Griezmann", jogador que bateu a cláusula de 120 milhões de euros para sair do clube (e alegadamente assinar pelo Barcelona, o que ainda não aconteceu), e terão optado por João Félix, que tem uma cláusula de saída do mesmo valor.

Apesar de ter aceitado pagar 120 milhões de euros por João Félix, o clube espanhol pretende chegar a um acordo com o Benfica para pagar a verba em parcelas, segundo soube o DN.

Entretanto o Benfica desmentiu negociações por João Félix, bem como alegadas comissões de negócio, em comunicado esta tarde:

"Face ao conjunto de notícias publicadas nestas últimas horas, o Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD esclarece que é falso que esteja neste momento em curso qualquer processo negocial a propósito de uma eventual transferência do jogador João Félix. As condições para a sua negociação são públicas e de todos conhecidas, tendo em conta a cláusula de rescisão definida no valor de 120 milhões de euros. Mais grave, e que merece o nosso mais veemente repúdio e desmentido, é a falsa notícia que faz referência a negociações que envolvem comissões de 30%", escreveu o clube da Luz.