Inter vence dérbi de loucos com o Milan

O Inter Milão apanhou este domingo a Juventus, de Cristiano Ronaldo, na liderança da Série A, ao vencer o AC Milan, por 4-2, num autêntico dérbi de loucos no Estádio Giuseppe Meazza.

É que ao intervalo poucos acreditariam que o Inter iria sair vivo deste duelo em que jogava na condição de visitado, uma vez que o Milan vencia por 2-0, beneficiando de um show a solo de Zlatan Ibrahimovic, que assistiu Ante Rebic para o primeiro golo (40 minutos) e foi ele próprio a fazer o segundo nos instantes finais do primeiro tempo.

Só que depois tudo mudou e o Inter respondeu na mesma moeda com dois golos de rajada, primeiro por Brozovic (51') e Matías Vecino (53'). A reviravolta foi consumada aos 70 minutos, com um cabeceamento do defesa holandês Stefan de Vrij.

O Milan ainda tentou responder, tendo o avançado português Rafael Leão sido lançado na partida, mas foi Ibrahimovic a estar perto de voltar a marcar ao cabecear uma bola ao poste já perto do fim. Mas acabou por ser Romelu Lukaku a colocar um ponto final no dérbi ao marcar, de cabeça, o quarto golo do Inter.

Os três pontos não escaparam aos nerazzuri, que aproveitaram assim da melhor forma a derrota da Juventus, no sábado, em Verona, por 2-1, As duas equipas partilham agora a liderança da Série A com 54 pontos, mais um que a Lazio, que está em franca recuperação, tendo este domingo vencido em Parma, de Bruno Alves, por 1-0, com um golo de Felipe Caicedo.