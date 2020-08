Inter Milão goleia Shakhtar de Luís Castro e está na final da Liga Europa

O argentino Lautaro Martínez bisou e foi a grande figura do Inter na meia-final

O Inter Milão garantiu esta segunda-feira a presença na final da Liga Europa, ao golear o Shakhtar Donetsk, treinado por Luís Castro, por 5-0, na meia-final disputada na cidade alemã de Düsseldorf.

Na próxima sexta-feira, em Colónia, vão estar frente-a-frente as duas equipas com maior historial na prova, pois o Sevilha conta com cinco títulos conquistados em outras tantas finais, enquanto o Inter vai disputar a quinta final, contabilizando três troféus conquistados, o último dos quais em 1998.

Trata-se do regresso do Inter às finais europeias, dez anos depois de ter vencido a Liga dos Campeões com José Mourinho como treinador.

Os italianos, treinados agora por Antonio Conte, foram mais fortes que os ucranianos, tendo marcado logo aos 19 minutos pelo argentino Lautaro Martínez, tendo a vantagem aumentado no segundo tempo por Danilo D'Ambrosio, outra vez por Lautaro Martínez (74') e finalmente Romelu Lukaku bisou aos 78 e 84 minutos, num final de partida que foi um autêntico pesadelo para Luís Castro.