Inglaterra proíbe regresso da Premier League até 1 de junho

O governo do Reino Unido decidiu esta segunda-feira prolongar até dia 1 de junho a proibição da realização de qualquer evento desportivo em Inglaterra, mesmo que seja à porta fechada. O que impede, desde já, que a Premier League seja retomada.

As autoridades britânicas publicaram um documento de 50 páginas onde são explicadas todas as medidas de levantamento progressivo do confinamento domiciliários, determinado para evitar a propagação da pandemia de covid-19.

Nesse documento está claro que o plano de recomeço está impedido a eventos culturais e desportivos que se realizem à porta fechada, apenas para transmissão televisiva, por forma a evitar contágios de larga escala.

As determinações governamentais vão ainda mais longe, uma vez que avisam que apenas será autorizada a realização desses eventos se for reduzido o número de infeções no país.

Esta decisão apanhou de surpresa os clubes da Premier League, que vão reunir-se esta segunda-feira para continuar a discutir o denominado Plano Recomeço, no qual têm vindo a trabalhar há algumas semanas.

Os jogos de futebol profissional em Inglaterra estão suspensos desde o dia 13 de março por causa da pandemia, mas os clubes, a federação e a própria liga estavam a trabalhar para o regresso em junho, para que se pudessem disputar os 92 jogos que faltam da Premier League.

Além do futebol, as competições de râguebi, críquete e corridas de cavalos também continuam suspensas, pelo menos até ao dia 1 de junho.