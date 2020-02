Inédito. Schwartzmann desiste e Pedro Sousa está na final de Buenos Aires

Pedro Sousa torna-se o sexto português a entrar no top 100 do ténis mundial

O tenista português Pedro Sousa qualificou-se pela primeira vez para a final de um torneio ATP, ao beneficiar da desistência do argentino Diego Schwartzmann nas meias-finais em Buenos Aires. De acordo com a organização do Argentina Open, o tenista da casa, 14.º da hierarquia mundial, desistiu do encontro com o português, devido a uma lesão.

Depois de entrar no torneio como lucky loser, Pedro Sousa, 145.º do mundo e que nunca tinha passado dos quartos de final num torneio ATP, tornou-se assim no terceiro português a chegar a uma final, depois de João Sousa e Frederico Gil.

Sousa, de 31 anos, vai defrontar na final o vencedor do encontro entre o norueguês Casper Ruud, 45.º do mundo, e o argentino Juan Ignacio Londero, 69.º.

O tenista natural de Lisboa também não está nas melhores condições físicas, mas espera recuperar. "As estrelas alinharam-se e tive muita sorte. Estava lesionado mas servi como nunca tinha servido antes. Não sei o que se passou. Não sei como ganhei", reagiu, ainda um pouco atordoado, depois de vencer Thiago Monteiro, nos quartos de final.

Pedro Sousa entrou no ténis "naturalmente". O pai e a mãe praticaram a modalidade e quando ele nasceu já tinham uma escola de ténis (no CIF), por isso desde muito cedo começou a estar familiarizado com os courts e a ter contacto com a raquete desde os 4/5 anos. E foi presença habitual nos torneios challengers (venceu quatro). Hoje, sente-se uma pessoa normal, embora não esteja tanto tempo em casa como gostaria, para desfrutar da família, dos amigos e da cidade de Lisboa, uma das cidades favoritas, como contou ao DN me 2018.