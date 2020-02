Gabriel fica fora do clássico devido a problema nos olhos

Gabriel está fora dos convocados do Benfica para o jogo com o FC Porto, no sábado (20.30, Sport TV), no Estádio do Dragão, segundo a RTP. O médio benfiquista tem um problema oftalmológico e ficou de fora dos eleitos de Bruno Lage para o clássico da 20.ª jornada da I Liga.

O brasileiro foi o herói no último jogo da equipa encarnada, ao marcar o golo do triunfo frente ao Famalicão (3-2), na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, já depois dos 90 minutos de jogo.

Gabriel já tinha falhado o clássico da primeira volta. Nessa altura, o camisola 8 do Benfica recuperava de uma lesão sofrida no jogo com o Sporting da Supertaça.

Esta época o brasileiro foi opção em 24 jogos esta temporada. Taarabt deve ser lançado no onze titular, tal como o alemão Weigl, que falhou o último encontro por estar constipado.