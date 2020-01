Há seis portugueses entre os 50 melhores talentos escolhidos pela UEFA

A UEFA pediu aos seus repórteres para escolherem algumas das estrelas emergentes do futebol europeu. Na lista dos melhores 50 jovens europeus estão seis portugueses. Tomás Esteves e Fábio Silva do FC Porto, Tomás Tavares e Florentino do Benfica, Trincão do Sp. Braga e Rafael Leão do AC Milan.

Eis o que diz a UEFA de cada um deles.

Fábio Silva (FC Porto, 17 anos). "Filho de Jorge Silva, internacional por Portugal em duas ocasiões, o avançado tornou-se o mais jovem jogador de sempre a estrear-se pelo FC Porto na Liga portuguesa (aos 17 anos e 22 dias) em Agosto, antes de, em Outubro, também quebrar o recorde do clube no que ao mais jovem marcador de sempre diz respeito."

Florentino Luís (BeNFICA, 20 anos). "A jovem estrela das "águias" já foi apelidada de "O Polvo" em Portugal, devido à forma como os seus tentáculos parecem estar em todo o lado no meio-campo. O energético recuperador de bolas aparece muito bem colocado em muitas listas de olheiros."

Rafael Leão (AC Milan, 20 anos). "Apelidado de "Mbappé português" e considerado pelos seus treinadores no Sporting como tendo um nível superior ao de Cristiano Ronaldo na mesma idade, trocou o LOSC Lille pelo Milan no passado verão."

Tomás Tavares (Benfica, 18 anos). "Comparado a Thomas Meunier, do Paris Saint-Germain, o defesa-direito enfrentou com nota positiva a exigente participação na fase de grupos da UEFA Champions League."

Tomás Esteves (FC Porto, 17 anos). "O FC Porto terá, ao que tudo indica, rejeitado propostas do Manchester City e do Barcelona pelo defesa-direito, um dos destaques dos "dragões" na conquista da UEFA Youth League 2018/19."

Francisco Trincão (Sp. Braga, 20 anos). "Já internacional Sub-21 por Portugal, o talentoso esquerdino sagrou-se campeão europeu com os Sub-19, evidenciando-se pela sua técnica apurada e pela irreverência em campo, sempre pronto a arriscar o inesperado."