"Há muitos interesses no futebol, mas o mais importante é a saúde das pessoas"

Numa conversa nas redes sociais com Fabio Cannavaro, antigo internacional italiano e agora treinador dos chineses do Guangzhou Evergrande, Sérgio Conceição defendeu que, "apesar de todos os interesses envolvidos" nesta questão do fim do campeonato, devido à propagação da covid-19, o importante, neste momento, é a "saúde e são as pessoas".

"A UEFA disse que todos campeonatos devem ser concluídos e definiu uma data para isso. Definir uma data não é seguro, não sabemos quando isto vai acabar. Compreendo que há muitos interesses no futebol, coisas muito importantes, mas o mais importante de tudo continua a ser a saúde das pessoas", comentou Sérgio Conceição, lembrando depois que, "mesmo com jogos à porta fechada, há muita gente envolvida na organização de uma partida de futebol".

O treinador portista também falou ainda da luta com o Benfica pelas conquistas do campeonato e da Taça de Portugal, salientando o gosto especial em vencer uma equipa rival. "Quando conseguimos vencer outro rival forte, a vitória torna-se mais bela. Também estamos na final da Taça de Portugal, mas ainda não sabemos quando a vamos jogar", frisou.

Em relação ao período de combate à propagação do novo coronavírus, o treinador português disse ao antigo colega de equipa no Parma e no Inter como os portugueses estão a agir. "Estamos a respeitar as normas do Governo português, o isolamento é muito importante para todos. Estar em casa é tudo o que podemos fazer para proteger a família e todos os outros", sublinhou.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, já infetou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 54 mil. Dos casos de infeção, cerca de 200.000 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia, e o continente europeu é neste momento o mais atingido, com cerca de 560 mil infetados e perto de 39 mil mortos.

Em Portugal, que está em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 17 de abril, registaram-se 246 mortes e 9.886 casos de infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.