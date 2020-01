V. Setúbal tem "90%" do plantel com gripe. Sporting recusa adiar jogo

Gripe ataca plantel do Vit. Setúbal. Clube pondera pedir adiamento do jogo com Sporting

O surto de gripe que está a afetar o plantel do Vitória de Setúbal "agravou-se" e afeta agora "90%" do plantel sadino, disse ao DN fonte oficial do clube, que dá conta de que mais quatro jogadores estão doentes.

Os sadinos, que têm agendado para sábado à noite (20.30) a receção ao Sporting, referente à 16.ª jornada da I Liga, já avançaram com um pedido formal aos leões e à Liga para o adiamento do jogo, mas os verde e brancos mostraram a sua indisponibilidade através de correio eletrónico e de uma nota à imprensa.

"Os calendários de competições estão sobrecarregados e inviabilizam que o Sporting possa anuir ao pedido de adiamento da próxima jornada feito pelo Vitória Futebol Clube. A data indicada pelo Vitória Futebol Clube como alternativa surge num momento em que o Sporting Clube de Portugal vem de um jogo em Braga, depois de receber o Sport Lisboa e Benfica, jogar a Final Four da Allianz Cup em Braga e receber o Marítimo (jogo que está dependente da prestação na Allianz Cup e poderá obrigar a nova marcação). Posteriormente à data proposta, existe a receção ao Portimonense, seguida de uma deslocação ao terreno do Rio Ave. A semana seguinte será de competições europeias", justificam os leões.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Atendendo à planificação feita e à importância da continuidade de bons desempenhos das equipas portuguesas nas provas da UEFA, com manifestos benefícios para o futebol português, o Sporting Clube de Portugal não pode correr o risco de chegar a esses momentos com os seus jogadores competitivamente sobrecarregados e com riscos acrescidos de lesões", acrescenta o clube de Alvalade, confiando na recuperação dos jogadores sadinos até à hora do apito inicial.

"Devido à experiência do Sporting Clube de Portugal em casos similares, e ainda sem conhecer com profundidade os casos clínicos noticiados, confiamos que até à hora do apito inicial, muitos dos casos dos jogadores do plantel do Vitória Futebol Clube serão solucionáveis, razão pela qual reiteramos a nossa vontade e disponibilidade para o jogo marcado para o próximo sábado", conclui.

Refira-se que o Sporting tem agendada para a próxima sexta-feira, dia 17, a receção ao Benfica para o campeonato. No dia 21 defronta o Sp. Braga em Braga na meia-final da Taça da Liga e, caso avance para a final da competição, no dia 25, terá de adiar por alguns dias a receção ao Marítimo, para a I Liga, marcada por defeito para dia 26. E no fim de semana de 1 e 2 de fevereiro os leões vão a Braga, em mais um jogo do campeonato.

Depois surge a data para a qual os vitorianos pedem o adiamento do jogo, para o meio da segunda semana de fevereiro - terça-feira dia 4, quarta 5 e quinta 6 - quando se disputam as meias-finais da Taça de Portugal, prova em que Sporting e Vitória de Setúbal já não estão envolvidos.

De acordo com fonte oficial do emblema setubalense, "só três ou quatro" jogadores é que "ainda não apresentaram sinais" de gripe. "Estamos a proceder à esterilização do balneário e das zonas frequentadas pelos jogadores", acrescentou. O médico da equipa, Ricardo Lopes, vai falar à comunicação social às 15.30, no Estádio do Bonfim.

A sessão de treino prevista para esta quarta-feira não se realizou, mas os jogadores do Vitória de Setúbal começaram a apresentar sintomas como "vómitos, febres e diarreias" na semana passada, tendo o vírus alastrado a quase todo o plantel durante esta semana.

Os vitorianos apelam agora à sensibilidade do presidente do Sporting, Frederico Varandas, que exerceu as funções de médico no Vitória de Setúbal entre 2007 e 2011. "O presidente do Sporting é nosso amigo, é um clube amigo e é médico, tem especial sensibilidade para este tipo de situações. Sugerimos datas que não interferem com nenhuma das competições em que o Sporting está inserido. Aguardamos pela Liga, já comunicamos ao sindicato e a todas as instâncias. Jogar sem jogadores é contra o futebol", explicou o presidente dos sadinos, Vítor Hugo Valente, à Rádio Renascença.

O jogo da 16.ª jornada entre o décimo classificado da I Liga, e o Sporting, quarto, está agendado para sábado, às 20.30, em Setúbal.

Na semana passada o jogo da II Liga espanhola entre Saragoça e Sporting de Gijón, que seria disputado na sexta-feira, foi adiado devido ao elevado número de jogadores afetados por gripe no conjunto asturiano, anunciou a Federação Espanhola de Futebol.

Também na semana passada o Fafe pediu o adiamento adiamento do jogo frente ao Marítimo B depois de o plantel dos minhotos ter sido atacado por um surto gripal, mas o emblema Madeirense rejeitou a hipótese de jogar noutra data o encontro da 16.ª jornada da Série A do Campeonato de Portugal, que culminou com a vitória dos insulares por 2-1.

O que diz o regulamento de competições da Liga

O Regulamento de Competições da Liga nunca se refere a doenças específicas que podem levar ao adiamento de um jogo. Mas o artigo que se aplica neste caso é o n.º 46, que fala de "jogos adiados ou interrompidos devido a caso fortuito ou de força maior".

Eis o que diz o artigo 46.

1. Quando, por causa fortuita ou de força maior, não se verifiquem as condições para que um jogo se inicie ou se conclua, este realizar-se-á ou completar-se-á no mesmo estádio, dentro das 30 horas seguintes, salvo se:

a) ambos os clubes acordem a respetiva realização ou conclusão em outra data, respeitados os limites referidos nos n.º 2 a 4 do artigo 42.º e o façam consignar no relatório de jogo;

b) qualquer um dos clubes em causa tiver de realizar um jogo oficial das competições da UEFA na semana seguinte, caso em que o jogo se realizará, ou completará, em data, a estabelecer por acordo entre os clubes; na falta de acordo, a Liga Portugal decidirá a data e hora do jogo;

c) qualquer um dos clubes em causa tenha que dispensar algum dos seus jogadores para a respetiva seleção nacional, caso em que o jogo deve ser realizado ou completado em data a estabelecer por acordo entre os clubes; na falta de acordo, a Liga Portugal decidirá a data e a hora do jogo;

d) estiver em causa a segurança dos agentes desportivos ou espetadores, devidamente comprovada pelo Comandante das Forças de Segurança;

e) em qualquer situação referida nas alíneas anteriores, a marcação do jogo adiado ou interrompido tem que respeitar os limites e os termos referidos nos n.º 2 e 3 do artigo 42.º