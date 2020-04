Goyo Benito. Defesa lendário do Real Madrid morre aos 73 anos

© Twitter Oficial do Real Madrid

Gregorio Benito Rubio, defesa lendário que representou o Real Madrid entre 1969 e 1982, morreu, esta quinta-feira, aos 73 anos. "O Real Madrid, o seu presidente e o seu quadro diretivo lamenta profundamente a morte de Goyo Benito, uma das maiores lenda da história do nosso clube. O Real Madrid presta condolência à sua mulher, Paula, e filhos, Patrícia e Rúben, bem como a toda a sua família", anunciou o clube merengue num comunicado.

A causa da morte ainda não foi revelada, mas o clube blanco recordou que lutava contra uma doença prolongada há uma década.

Nascido em Puente del Arzobispo, na província de Toledo, chegou ao Real Madrid com 17 anos e estreou-se a 26 de outubro de 1969 em Atocha contra o Real Sociedad. Conhecido por Goyo Benito, esteve ao serviço dos merengues durante treze temporadas. Durante esse período conquistou seis Ligas e cinco Taças de Espanha em 420 encontros oficiais. Foi internacional e representou a seleção espanhol por 22 vezes.

O Real Madrid homenageou-o com um vídeo, onde dá para ver o golo de cabeça que marcou ao FC Porto em 1979, na segunda ronda da Taça dos Campeões Europeus 1979-80.

Iker Casillas, ex-guarda-redes do Real Madrid, recorreu à rede social Twitter para lamentar a morte de Goyo Benito. O atual guardião do FC Porto deixou uma mensagem de apoio e força a todos os familiares e amigos do antigo defesa madridista.