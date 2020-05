Governo britânico dá luz verde ao regresso da Premier League

Oliver Dowden, secretário de estado com o pelouro do desporto, anunciou esta quinta-feira que o governo autoriza o regresso do futebol em junho, pelo que a Premier League tem luz verde para ser retomada no dia 12 conforme era intenção dos seus responsáveis e dos clubes.

"Cabe agora às autoridades do futebol concordar e finalizar os detalhes de seus planos de retoma", esclareceu Dowden.

O futebol em Inglaterra foi suspenso a 9 de março por causa da pandemia de covid-19, estando agora previsto que os clubes voltem aos treinos a partir da próxima segunda-feira para se prepararem para o regresso dos jogos, que se vão realizar à porta fechada.

Dowden esteve reunido esta quinta-feira com a Liga inglesa, tendo havido concordancia de todos para o regresso "desde que seja seguro para a saúde e bem-estar de jogadores, treinadores e funcionários".

Uma das questões exigidas pelo governo britânico é que os adeptos tenham "acesso generalizado às transmissões televisivas dos jogos", além de que é fundamental "assegurar que as verbas garantidas nesta fase permitam apoiar a família do futebol en geral", sobretudo no que diz respeito aos escalões inferiores.