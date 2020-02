Golo de Son salva Mourinho e oferece terceiro triunfo seguido ao Tottenham

Um golo do coreano Son, já depois dos 90 minutos, deu este domingo ao Tottenham, de José Mourinho, a terceira vitória consecutiva na Liga inglesa de futebol, no triunfo por 3-2 no campo do Aston Villa, na 26.ª jornada.

Em Birmingham, aos 90+4 minutos, Son aproveitou um erro do defesa belga Engels e garantiu nova vitória aos spurs, que continuam na quinta posição da Premier League, com 40 pontos, a apenas um dos lugares de acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada.

O encontro até começou mal para a formação de Mourinho, com Alderweireld a dar vantagem ao Aston Villa com um autogolo, aos nove minutos, mas o defesa belga redimiu-se pouco depois, aos 27, refazendo a igualdade.

Perto do intervalo, aos 45+2 minutos, Son protagonizou a reviravolta no marcador e deixou o Tottenham em vantagem, na recarga a uma grande penalidade falhada pelo próprio avançado coreano.

Na segunda parte, Engels ainda foi herói, quando voltou a empatar a partida, aos 53 minutos, mas estragou tudo já nos descontos, quando falhou um corte fácil, que deixou Son isolado para o golo do triunfo dos londrinos.

Destaque ainda para Gedson Fernandes, que foi lançado por Mourinho nos spurs, aos 81 minutos.

Com esta derrota, o Aston Villa continua com vida difícil na Premier League, ocupado o 17.º posto da prova, apenas um ponto acima dos lugares de despromoção.