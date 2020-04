Golfista norte-americano Doug Sanders morre aos 86 anos

Sanders, conhecido como 'pavão real' devido à indumentária colorida que usava nos 'greens', venceu 20 torneios da PGA e foi por quatro vezes vice-campeão de um 'major': no PGA Championship (1959), no Open dos Estados Unidos (1961) e no Open Britânico (1966 e 1970).

Um dos seus segundos lugares no Open Britânico ficou célebre pelos piores motivos, uma vez Sanders falhou um 'putt' (movimento final de rolar a bola) a menos de um metro do último buraco, que lhe teria dado o título em 1970, contra Jack Nicklaus.

"Venci 20 torneios, mas é esse 'putt' que todos lembram e eu também", disse o norte-americano em várias ocasiões.