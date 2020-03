Getafe recusa disputar jogo da Liga Europa em Milão

O presidente do Getafe, Ángel Torres, anunciou nesta terça-feira que a equipa espanhola não viajará para Milão para enfrentar o Inter no jogo da primeira mão dos oitavas de final da Liga Europa.

Em entrevista à emissora Onda Cero, o dirigente do clube azul explicou: "Pedimos à UEFA para procurar uma alternativa a jogar em Milão. Não queremos entrar no foco do coronavírus, não precisamos". "Sob nenhuma circunstância colocaremos a saúde em risco", acrescentou.

Em caso de falta de comparência, a UEFA, que ainda não decidiu sobre um possível adiamento da partida, poderá sancionar a equipe de Madrid. "Se tivermos que ser eliminados, seremos", disse Torres sem rodeios.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O novo coronavírus tem sido galopante na Itália, cuja população está em quarentena nacional, registando-se 168 mortes nas últimas 24 horas.

A Espanha tem agora uma lista de mais de 1.600 casos e 36 mortes, sendo que o governo proibiu voos para qualquer aeroporto italiano a partir de quarta-feira e até 25 de março

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.200 mortos.

Cerca de 117 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram.