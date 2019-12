Gaitán está de regresso ao Boca Juniors

Nico Gaitán vai regressar ao futebol argentino e ao Boca Juniors, clube onde foi formado e de onde saiu para rumar ao Benfica em 2010.

O anúncio foi feito por Christian Garibaudo, vice-presidente do clube de Buenos Aires, adiantando que o médio ofensivo que representa o Chicago Fire, da MLS, se juntará à equipa em janeiro. "Posso adiantar que temos um acordo com Nico Gaitán, um jogador formado no clube, com o nosso ADN. Fico muito feliz por poder dizer que será jogador do Boca. Já estamos a falar com ele e com o seu empresário há algum tempo", disse o dirigente à estação de televisão TyC Sports.

Será assim o regresso às origens do antigo jogador do Benfica, que irá reencontrar Salvio e Lisandro López no Boca Juniors, depois de ter partilhado com eles na Luz.

Recorde-se que depois de deixar Portugal, Gaitán, de 31 anos, representou o Atlético de Madrid, os chineses do Salian Yifang e, durante este ano, os americanos do Chicago Fire.