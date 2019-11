Gabriel renovou até 2024: "A melhor coisa que fiz na minha vida foi ter assinado pelo Benfica"

Gabriel renovou esta quinta-feira contrato com o Benfica até 2024. O médio brasileiro ao clube encarnado estende assim a ligação ao clube da Luz por mais uma temporada, visto que tinha contrato até 2023. "Estou muito feliz, é uma maneira de ver reconhecido o meu trabalho, ao renovar por mais um ano. Tive momentos bons e menos bons no Benfica, mas está a ser maravilhoso. Foi a melhor coisa que fiz na minha vida foi ter assinado pelo Benfica. Os adeptos podem esperar o máximo empenho e dedicação, como sempre", disse o jogador ao canal de televisão do Benfica.

Natural de Resende, no Rio de Janeiro, Gabriel Appelt Pires possui cidadania portuguesa por via das raízes do lado da família paterna. Formado no Vasco, jogou no Resende antes de se mudar para Itália. Sem espaço na Juventus foi emprestado ao Pro Vercelli, Spezia, Pescara, Livorno e acabaria por mudar-se para Espanha, para jogar no Leganés, clube onde o Benfica o foi contratar em 2018-19, por 9.67 milhões de euros.

Ao serviço do Benfica, Gabriel conquistou um campeonato e uma Supertaça, tendo somado 45 jogos e um golo. Esta época já fez 11 jogos.