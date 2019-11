Gabigol: "O que Jesus vê dentro de um jogo não é normal"

Gabigol teve um jogo agridoce em Porto Alegre. O ex-Benfica marcou o golo que deu o triunfo ao Flamengo frente ao Gremio (1-0) e foi expulso. O resultado deixou o clube carioca a apenas três pontos de se sagrar campeão do Brasil. No final deixou elogios a Jorge Jesus, um treinador "especial". "Todos os treinadores têm a sua qualidade. Acho que é um erro estar a fazer comparações, mas nós temos um que é especial. Já trabalhei com inúmeros treinadores, todos tinham uma qualidade imensa, mas o que o mister está a fazer, o que ele vê dentro de um jogo, não é normal. Ele está num nível muito alto. Ainda bem que ele está aqui, tomara que continue. Muito do que ele fala durante a semana, acontece. Para mim o mais extraordinário é que todos os jogadores estão ao mesmo nível, hoje foi uma prova disso, mas já antes vínhamos rodando a equipa com três ou quatro jogadores e dava resultado. É o trabalho que fazemos durante a semana em que ele tem todo o mérito", elogiou o avançado do Fla.

E não esqueceu quem o criticou no início. "Ele chegou ao Flamengo a ser criticado pelos jornalistas, diziam que ele estava numa fase descendente da carreira. Teve convites de vários clubes estrangeiros, escolheu o Flamengo. Se ele escolheu o Flamengo é porque sabia que a equipa tinha qualidade para entender o que ele quer e a equipa entende o que ele quer", defendeu.

Gabigol destacou ainda a forma como o técnico eleva o valor do plantel: "Nem todos os treinadores conseguem colocar os jogadores a jogar ao nível que ele está a fazer. Hoje foi prova disso mesmo, mudou oito jogadores e as ideias foram as mesmas. O Flamengo está num nível muito alto de intensidade e competitividade. Muitas coisas, ou talvez todas, que ele implementou no Flamengo, tem vindo a fazer um trabalho maravilhoso, não só como mister, mas também fora de campo tem sido um exemplo."

Para o avançado do Flamengo, Jesus e os seus métodos deviam eer alvo de estudo. "Vive o futebol. Quer só jogar, demonstrar o nosso potencial, é isso que fazemos todas as semanas. Quando um treinador é muito bom, talvez o melhor, é natural que tenha contestatários. Tudo o que ele fala, com a experiência dele, é pensado. Acho que tem de se estudar o que ele faz, para que todos possam aprender. Como ele aprende com outros treinadores, acho que também deviam aprender com ele. Tudo o que o Flamengo está a fazer tem muito a ver com ele ou totalmente a ver com ele. Acho que ele é o melhor", elogiou o brasileiro.