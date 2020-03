Futebol pode parar já este fim de semana em Portugal

Os campeonatos da I e II Liga e a as competições de futsal podem parar já a partir desta quinta-feira devido ao surto de coronavírus em Portugal. Este assunto está em cima da mesa na Cidade do Futebol, no Jamor, onde está reunido o grupo de emergência, composto pela Federação Portuguesa de Futebol, Liga de Clubes, Sindicato dos Jogadores e associações de árbitros, treinadores e médicos.

O aumento de casos de covid-19 em Portugal, que já atingiu so 78, levou a que estas entidades tenham marcado esta reunião para debater a situação, depois de na terça-feira terem decretado que os jogos se realizassem à porta fechada. No entanto, neste momento, o cenário poderá passar mesmo pelo adiamento das jornadas deste fim-de-semana, à semelhança do que aconteceu em Espanha e Itália.

Refira-se que para esta quinta-feira está a realizar-se em Matosinhos a final a 8 da Taça de Portugal de futsal, incluindo um Benfica-Sporting marcado para as 21.30 horas, que poderá também ser adiado.