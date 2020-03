Futebol em Portugal. Liga diz que não há data para o regresso

Presidente da FIFA fala em momento de "reformar" o futebol. E avança com algumas ideias

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) revelou nesta segunda-feira que é impossível definir uma data para o regresso das competições, suspensas desde 12 de março devido à pandemia da Covid-19.

"Perante o decretamento do atual estado de emergência e a evolução da atual situação em que vivemos ainda não se mostra possível aferir de uma data expectável para o regresso das competições", lê-se num comunicado da Comissão Permanente de Calendários (CPC) da LPFP.

O órgão da LPFP reuniu-se nesta segunda-feira, por videoconferência, e reforçou "a recomendação a todas as equipas da suspensão dos treinos em grupo, assim como da promoção de uma conduta de contenção social de todos os agentes desportivos".

No mesmo comunicado, a CPC diz manter "o permanente acompanhamento da evolução da situação do país e o escrupuloso cumprimento de todas as diretrizes definidas pelo Governo e pelas autoridades de saúde".

"A CPC mantém-se a acompanhar a situação, recorrendo aos entendimentos dos diversos departamentos médicos bem como de todos os demais desenvolvimentos em termos das diretrizes do Governo, da DGS [Direção-Geral da Saúde] e das indicações internacionais", lê-se.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 341 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15.100 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

Em Portugal, há 23 mortes e 2.060 infeções confirmadas. O país está em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.