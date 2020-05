FPF cria III Liga em 2021/22 e promove campeões distritais

Em comunicado, a FPF dá conta da reestruturação do terceiro escalão do futebol nacional -- abaixo das duas competições profissionais, I Liga e II Liga --, que, em 2020/21, vai contar com 96 equipas, mais 24 do que em 2019/20.

Este "alargamento" resulta da despromoção de duas equipas da II Liga, nomeadamente Cova da Piedade e Casa Pia, dos 70 emblemas que se mantiveram, uma vez que não houve descidas aos distritais, dos 20 promovidos das competições regionais e de quatro novas equipas B.

Os 96 clubes vão ser organizados em oito séries de 12 equipas, nas quais os campeões vão apurar-se para o acesso à II Liga, os quatro seguintes (do segundo ao quinto) para o acesso à III Liga e os últimos quatro (do nono ao 12.º) são despromovidos aos distritais.

As duas vagas para o segundo escalão vão ser disputadas em duas séries de quatro equipas, subindo o vencedor de cada uma delas. Já o acesso à III Liga prevê oito séries de quatro clubes, colocando os dois primeiros na nova competição.

O número de clubes a disputar as competições não profissionais, III Liga e Campeonato de Portugal, vai "reduzir-se até 76", em 2023/24.

De acordo com a FPF, a III Liga vai ser disputada por 24 clubes em 2021/22 e 2022/23, sendo reduzida a 20 em 2023/24, enquanto o Campeonato de Portugal vai contar com 60 em 2021/22 e 56 em 2022/23 e 2023/24.

De acordo com a FPF, este "amplo plano de emergência e reestruturação do terceiro escalão do futebol sénior masculino português" resultou "da reflexão dos últimos seis meses com as associações e demais sócios FPF".

A FPF aponta como objetivos "assegurar o maior número possível de projetos equilibrados, aumentar a competitividade, melhorar a qualidade de jogo, aproximar os adeptos do futebol local e "criar espaços de desenvolvimento para o jovem jogador português".

"A FPF acordou com o Sindicato dos Jogadores que os profissionais destas competições terão como valor de remuneração base o salário mínimo nacional [atualmente 635 euros]. Além desta medida, a taxa de jogo sofrerá uma redução significativa e haverá ajustes no valor de inscrição de jogadores", conclui a FPF.

Face à pandemia de covid-19, as competições nacionais e distritais de futebol, exceto a I Liga e a Taça de Portugal, foram concluídas precocemente.