"Final com o Liverpool ficou-me atravessada na garganta. Quero voltar em dezembro e ganhar"

Jesus já aponta à final do Mundial de Clubes do final do ano

Jorge Jesus regressou nesta segunda-feira aos treinos no Flamengo e já deu a primeira conferência de imprensa da época. Falou do mercado de jogadores, da sua situação contratual com o clube e garantiu que ainda não esqueceu a final do Mundial de Clubes perdida para o Flamengo. Por isso, disse, quer voltar em dezembro a estar presente na competição para desta vez vencer.

Aqui ficam as passagens mais importantes da conferência de imprensa de Jorge Jesus.

"Claro que fizemos uma temporada espetacular no ano passado, mas faltou a cereja em cima do bolo. Fizemos uma grande partida, na final contra a melhor equipa do mundo, o Liverpool. Desde que jogou connosco não perdeu jogo nenhum. Essa final ficou-me atravessada na garganta. É um dos meus grandes objetivos, de chegar lá em dezembro e ganhar o campeonato do mundo."

"[sobre o seu contrato com o Flamengo] Antes de partimos para a definição do Brasileirão, faltava uma rodada praticamente, nós os três falámos, eu, o Marcos (Braz) e o Bruno (Spindel), com conhecimento do presidente (Rodolfo Landim), falaram abertamente, disseram que o Flamengo estava interessado no meu trabalho, fiquei satisfeito por reconhecerem isso e ficou definido que só seria acertado depois. Hoje é meu primeiro dia, depois vamos falar. Há outras prioridades, Gabi, Pablo Marí, têm mais prioridade."

"O Gabigol não é jogador do Flamengo, é do Inter. O Pablo, sim, é do Flamengo. O Pablo destacou-se pela bela temporada, tem mercado, procura, mas isso está entregue à direção, não sei o que está a acontecer exatamente. O Gabigol também é um jogador que queremos muito, como o Pablo, que queremos no nosso elenco. Estamos confiantes em relação ao Gabigol, tem a ver com o que a direção conseguir. O Pablo também, mas já está em um plano diferente."

"Esta equipa é mais forte (em relação a 2019) porque os que ficaram têm sete meses comigo. Seguramente estão mais fortes. Os novo jogadores chegam para somar em qualidade e quantidade do elenco. Estudamos as características individuais, mas também o que a equipa precisava."