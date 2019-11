Fernando Santos eleito melhor selecionador do mundo

Fernando Santos foi eleito pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS) o melhor selecionador do mundo no ano de 2019. O técnico português recebeu 112 pontos de um júri, composto por especialistas e jornalistas, superiorizando-se ao selecionador brasileiro Tite (102 pontos) e ao treinador da seleção belga, o espanhol Roberto Martínez (97).

Esta é a segunda vez que Fernando Santos recebe este prémio, uma vez que foi distinguido em 2016, depois da conquista do Euro 2016. Desta vez, foi a conquista da Liga das Nações a fazer toda a diferença, apesar de Tite ter ganho a Copa América.

O selecionador nacional, de 65 anos que está no cargo desde 2014, conseguido também este ano o apuramento para a fase final do Campeonato da Europa de 2020.