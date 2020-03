Federação e Liga Espanhola suspendem competições até ordem em contrário do Governo

A Liga Espanhola e a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) fizeram uma declaração conjunta esta segunda-feira a oficializar a suspensão das competições até que o governo espanhol considere que não representam nenhum risco para a saúde pública. As medidas que foram estabelecidas para o Estado de Emergência aplicam-se também a todas as atividades desportivas.

Na declaração oficial emitida pelo RFEF, "o Comité que coordena o futebol, previsto no atual acordo entre a RFEF e a Liga Espanhola, concorda em suspender as competições de futebol profissional até que as autoridades competentes do Governo da Espanha e da Administração Geral dos Estados considerarem que podem ser retomados, e que isso não representa nenhum risco para a saúde."

"Tanto a RFEF como a Liga Espanhola querem mostrar a sua maior gratidão pública a todos aqueles que estão a dedicar os seus maiores esforços para fornecer os serviços essenciais aos espanhóis, e também queremos mostrar a nossa lembrança sincera a todos os que morreram e um abraço caloroso do mundo do futebol para todos às famílias que estão a perder os entes queridos", conclui o organismo.

Atualmente, a Espanha é o segundo país europeu com mais casos de pessoas infetadas com o novo coronavírus (33.089) e 2.182 já perderam a vida.