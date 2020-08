FC Porto recebe o Sp. Braga e Benfica vai a Famalicão na estreia da I Liga

A I Liga 2020-21 vai abrir com dois jogos escaldantes com o campeão nacional a receber o Sporting de Braga e o Benfica a visitar Famalicão, a equipa sensação da época passada. Foi isso que ditou o sorteio dos campeonatos profissionais que se realizou esta sexta-feira na Real Companhia Velha, em Vila Nova de Gaia.

O primeiro clássico da época será na 4.ª jornada, em Alvalade, com o Sporting a receber o FC Porto, no fim de semana de 18 de outubro. Os outros grandes jogos da primeira volta do campeonato vão realizar-se no mês de janeiro, com os portistas a receberem o Benfica à 14.ª jornada no dia 17 janeiro, enquanto o dérbi de Lisboa da primeira volta será o Sporting-Benfica, em relação à 16.ª jornada, marcada para o dia 31 de janeiro.

1ª jornada

Famalicão-Benfica

Nacional-Boavista

Santa Clara-Maritrimo

V. Guimarães-Belenenses SAD

Moreirense-Farense

FC Porto-Sp. Braga

Portimonense-Paços de Ferreira

Sporting- Gil Vicente

Tondela-Rio Ave

Eis o calendário completo da I Liga:

Já relativamente à II Liga, destaca para o facto de o Vizela e o Arouca, equipas que subiram do Campeonato de Portugal, defrontarem a UD Oliveirense e Estoril, respetivamente.

A 1.ª jornada da II Liga é a seguinte:

Ac. Viseu-Académica

Cova da Piedade-Mafra

Feirense-Desp. Chaves

Estoril-Arouca

Penafiel-Sp. Covilhã

Vizela-UD Oliveirense

Leixões-Casa Pia

Benfica B-Vilafranquense

Varzim-FC Porto B

Eis o calendário completo da II Liga: