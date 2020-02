FC Porto-Portimonense (0-0). Veja o penálti falhado por Jackson

Intervalo no Dragão. Jogo ainda sem golos.

45' - Jackson Martínez falha penálti. O colombiano, ex-jogador do FC Porto, atirou literalmente para as nuvens. O lance demorou a ser sancionado, com o árbitro a rever durante vários momentos o toque de Uribe no pé de Jackson antes de assinalar o castigo máximo.

Minuto 11. Estava previsto e foi cumprido. Os adeptos levantaram-se em homenagem a Marega e aplaudiram de pé o avançado maliano do FC Porto (foi mostrada uma tarja onde se podia ler 'Somos todos Marega'), que há uma semana em Guimarães foi vítima de insultos racistas. O jogador africano agradeceu o gesto no relvado e bateu palmas aos adeptos.

Começou o jogo no Dragão.

Eis os onzes oficiais:

FC PORTO: Marchesín; Corona, Mbemba, Marcano e Alex Telles; Matheus Uribe e Sérgio Oliveira; Luis Díaz, Otávio e Marega; Soares.

PORTIMONENSE: Gonda; Willyan, Lucas Possignolo e Jadson; Hackman, Pedro Sá, Dener e Henrique; Bruno Tabata, Jackson Martinez e Lucas Fernandes.