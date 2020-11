FC Porto e Sporting com rivais da I Liga. Benfica à espera

O sorteio dos 16 avos-de-final da Taça de Portugal determinou que os três grandes do futebol nacional joguem em casa, sendo que FC Porto e Sporting terão adversários da I Liga, respetivamente, Tondela e Paços de Ferreira. Já o Benfica fica à espera do resultado da partida entre o Vilafranquense (II Liga) e a Sanjoanense (Campeonato de Portugal), que está marcado para o dia 9 de dezembro.

Já o Sporting de Braga tem marcada uma visita ao terreno do Olímpico do Montijo, equipa que milita no Campeonato de Portugal.

O sorteio ditou ainda outros dois jogos entre equipas da I Liga, o Rio Ave-Famalicão e o V. Guimarães-Santa Clara.

Esta eliminatória está agendada para o fim de semana de 12 e 13 de dezembro.

Eis todos os jogos dos 16 avos-de-final da Taça de Portugal:

Cova da Piedade-Moreirense

Torreense-Amora

Académico de Viseu-Académica

V. Guimarães-Santa Clara

Marítimo-Salgueiros

FC Porto-Tondela

U. Leiria-Gil Vicente

Rio Ave-Famalicão

Anadia-CF Estrela/Farense

Belenenses SAD-Sp. Espinho

Benfica-Vilafranquense/Sanjoanense

Nacional-Leixões

Olímpico do Montijo-Sp. Braga

Sporting-Paços de Ferreira

Fontinhas-Fafe

Estoril/Lusitano de Évora-Boavista