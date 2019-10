FC Porto com lucro de 9, 4 milhões de euros

A FC Porto SAD fechou o exercício de 2018-19 com um resultado líquido de 9,47 milhões de euros, o que compara com prejuízos de 28,444 milhões de euros no exercício anterior.

Num comunicado à CMVM, esta quinta-feira, a Sociedade explica a melhoria das contas com a "excelente performance do FC Porto na edição 2018-2019 da UEFA Champions League [chegou aos quartos de final] e ao início da contabilização do contrato celebrado com a Altice, em dezembro de 2015, para a cedência de direitos de transmissão televisiva".

Os resultados com transações de passes de jogadores atingiram os 42.655 milhões de euros, um valor inferior aos 50.016 milhões da época anterior.

Os portistas reduziram ainda o passivo em 56.068 milhões de euros.