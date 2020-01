Famalicão perde e V. Setúbal goleia (Veja todos os golos dos jogos da tarde)

O Santa Clara protagonizou, para já, a principal surpresa da 18.ª jornada da I Liga, ao ir vencer a Famalicão, por 1-0.

O golo dos açorianos foi marcado aos 35 minutos, através de um penálti transformado pelo brasileiro Lincoln. Com este resultado, os famalicenses ficam com o terceiro lugar em risco, pois serão ultrapassados pelo Sporting, em caso de triunfo leonino esta segunda-feira diante do Marítimo. Já o Santa Clara, que colocou ponto final a uma série de duas derrotas seguidas, fugiu dos lugares de despromoção.

Em grande esteve também o V. Setúbal, que foi a Tondela golear por 3-0. Esta foi a segunda vitória consecutiva dos sadinos, ambas fora de casa, valendo os golos de Carlinhos (14'), Zequinha (31') e Hélder Guedes (49').

Os tondelenses somaram o quinto jogo consecutivo sem ganhar, mantendo assim os 20 pontos, os mesmos que o Santa Clara.

Finalmente, no Estádio Nacional, o Belenenses SAD levou a melhor sobre o Portimonense, num jogo de aflitos. Os azuis venceram por 2-1 graças a uma sociedade familiar, pois o tio Silvestre Varela abriu o marcador (43') e o sobrinho Nilton Varela fez o segundo golo (50'). O melhor que os algarvios conseguiram fazer foi reduzir a desvantagem por Dener, a seis minutos dos 90.

Este resultado mantém o Portimonense, que estreou o novo treinador Bruno Lopes, no penúltimo lugar, agora já com um atraso de quatro pontos para o Belenenses SAD.