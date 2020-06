Famalicão empata em Moreira de Cónegos e falha oportunidade de igualar Braga

Os 'cónegos' adiantaram-se aos 69 minutos, pelo angolano Fábio Abreu, mas os famalicenses reagiram de pronto e igualaram volvidos quatro minutos, por intermédio do espanhol Toni Martinez.

Com este empate, a equipa de Famalicão sobe ao quinto posto, com 45 pontos, mais um do que o Rio Ave, sexto, enquanto o Moreirense ocupa o nono lugar, com 35.