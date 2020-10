Ex-futebolista Panenka em risco de vida por causa da covid-19

"Antonin Panenka foi para os cuidados intensivos em estado crítico", informou nesta quarta-feira o seu antigo clube, Bohemians, na rede social Twitter, noticiou a agência France-Presse. Panenka é presidente honorário do clube

Nascido em Praga em 1948, Panenka venceu o Campeonato da Europa de Futebol em 1976 com um penálti decisivo no jogo da final contra a Alemanha.



Na marcação do penálti que ficou célebre, ao invés de chutar contra as redes, enganou o guarda-redes adversário ao "picar" a bola para o meio da baliza. A técnica, que tem o nome do seu criador, é ainda hoje replicada por futebolistas em todo o mundo, com Zinedine Zidane, Zlatan Ibrahimovic e Andrea Pirlo.

A República Checa tem visto os casos de infeções por covid-19 crescerem nos últimos dias, tendo atingindo o recorde de casos, 4457 na última terça-feira.