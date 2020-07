Este sábado há um Benfica-Sporting. O que dizem os treinadores

O Benfica recebe o Sporting neste sábado, às 21:15, no Estádio da Luz, numa partida da 34.ª jornada que não terá qualquer efeito na classificação dos 'encarnados', enquanto os 'leões' ainda lutam por manter o 3.º lugar.

O Sporting precisa de fazer pelo menos um ponto para impedir a ultrapassagem do Sporting de Braga, ou que os bracarenses não vençam o FC Porto na partida que tem início no mesmo dia e à mesma hora no Estádio Municipal de Braga.

O dérbi da última jornada da I Liga de futebol "tem a mesma importância para o Benfica que para o Sporting", considerou o treinador dos 'encarnados', Nelson Veríssimo, ao lançar a partida de sábado, na Luz.

O técnico interino do Benfica sublinhou que o objetivo da sua equipa "passa por ganhar o jogo", tal como "será também o do Sporting" e, nesse sentido, perspetivou um encontro "disputado, com intensidade elevada e duas equipas à procura de vencer".

"Vai ser um jogo difícil, é sempre um dérbi, que desperta outras emoções. É pena não termos o nosso público, mas acredito que vai ser um bom jogo de futebol. Espero um Sporting atrevido e a querer assumir [o jogo], mas deste lado também vai estar uma equipa a querer fazê-lo e a criar muitas situações [de golo]", anteviu Veríssimo em conferência de imprensa, no Seixal.

O sucessor de Bruno Lage admitiu que, por ser contra o Sporting, o jogo de sábado "terá outra dimensão", mas assegurou, também, que "o foco não muda" e garantiu que "não há contas a ajustar" com Ruben Amorim por ter vencido esta época na Luz, por 1-0, na 21.ª jornada, quando ainda treinava o Sporting de Braga.

"Quando há [contas a ajustar] as coisas normalmente não correm muito bem. Há, sim, uma grande vontade de fazer um bom jogo, reconhecendo qualidade ao adversário", desvalorizou Nelson Veríssimo.

E se o Benfica já não tem metas a cumprir no campeonato, o mesmo não se pode dizer de Pizzi e Vinícius, que lideram a lista de melhores marcadores da I Liga com 18 e 17 golos, respetivamente, o que levou Veríssimo a pedir concentração no coletivo, apesar de saber que "obviamente, vão lutar por esse objetivo".

"Percebo que estejam na luta, mas temos de ver que os objetivos coletivos estão sempre à frente dos individuais", vincou o treinador das 'águias'.

Por fim, voltando à contratação de Jorge Jesus, o técnico tornou a desejar "felicidades" ao seu sucessor porque "o seu sucesso será o dos benfiquistas" e desvalorizou o efeito que podem ter nos seus jogadores as notícias que dão conta de intensas movimentações do clube no mercado de transferências desde o anúncio oficial do novo técnico.

"Todos os anos as entradas e saídas acabam por acontecer. Do que me diz a experiência e do que vejo, não os sinto [os jogadores] afetados. Acaba por ser uma situação normal, com a qual lidam todos os anos. Naquilo que é o dia-a-dia e a confiança deles, não vejo nenhuma situação anormal", assegurou.

Rúben Amorim quer 'fechar' época com triunfo na Luz

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, disse nesta sexta-feira querer 'fechar' a época com um triunfo diante do Benfica, na 34.ª e última jornada da I Liga de futebol, sublinhando que os últimos resultados podem ler-se "de várias maneiras".

O Sporting ainda não tem o terceiro lugar assegurado, precisando apenas de um ponto no dérbi para garantir o acesso direto à fase de grupos da Liga Europa na próxima temporada, ou que o Sporting de Braga, quarto classificado, não vença na receção ao líder e já campeão nacional FC Porto, num encontro que se disputa à mesma hora.

"Fizemos cinco pontos em 12 possíveis, mas temos uma derrota nos últimos nove jogos. Os números dão para ler de várias maneiras. Não tenho problemas em assumir a responsabilidade quando temos um mau resultado, sei o meu papel e o lugar onde estou. Não quero ser aquele treinador que vem para aqui defender-se. Estamos em terceiro lugar e vamos à Luz para vencer", frisou.

Na conferência de imprensa de antevisão ao dérbi lisboeta, Rúben Amorim assumiu a importância de um triunfo no reduto do Benfica, que já tem o segundo lugar assegurado, mas o técnico dos 'leões' espera um adversário na máxima força, até porque precisa de se preparar para a final da Taça de Portugal, diante do já campeão FC Porto.

"Vejo um Benfica de qualidade, a jogar sem a pressão que já teve, o que pode ajudar, mas tem um plantel onde todos querem jogar a final da Taça, portanto vão dar o máximo para estarem presentes. Jogam contra o Sporting, é uma motivação extra para todos. Vejo uma equipa com muita experiência, mas vejo um Sporting com qualidade também", analisou.

Nas últimas quatro partidas, o Sporting marcou apenas um golo e Rúben Amorim apontou que a equipa tem de "melhorar em todos os aspetos", não querendo revelar se o argentino Vietto, recuperado de lesão, poderá surgir no 'onze' inicial.

Rúben Amorim diz saber também como funciona o 'estado de graça' de um treinador, que pode mudar após duas derrotas.

"Duas derrotas mudam completamente o cenário e a forma como olham para o treinador e para o plantel em si. Estou no futebol há alguns anos, sei muito bem como isto funciona, estou tranquilo, tenho de fazer o meu trabalho", referiu, acrescentando que a responsabilidade pode ser diferente por defrontar o Benfica, que já venceu, ainda ao serviço do Sporting de Braga.

A temporada 2019/20 da I Liga está a terminar e as equipas já começam a apontar 'baterias' para a próxima época, com entradas e saídas de jogadores, mas Rúben Amorim quer primeiro focar-se no dérbi, embora admita "alguns ajustes" no plantel 'leonino', num misto de juventude e experiência.