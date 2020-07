"Esta vitória tem um duplo significado", diz Marcelo Rebelo de Sousa em felicitação ao Futebol Clube do Porto

Partilhada na conta de Twitter do Futebol Clube do Porto, a mensagem de parabéns do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao campeão nacional de futebol neste ano difícil, realça o mérito da vitória num contexto em tudo estranho.

"Ainda não terminou em rigor a Liga e ainda não foi entregue a taça, mas o que é facto é que está encontrado o vencedor e portanto, tendo evitado por esperar pelo momento formal para o fazer, queria felicitar o Futebol Clube do Porto por esta vitória que tem [este ano] um duplo significado", começa por dizer o Presidente da República.

E se a vitória do campeonato é um feito maior do futebol nacional, para Marcelo Rebelo de Sousa, esta vitória em particular tem um significado adicional devido à pandemia, que levou a uma "paragem forçada de meses e uma resistência física e psicológica e capacidade anímica que o Futebol Clube do Porto demonstrou ter e lhe garantiu na ponta final acentuar uma vantagem que tinha no momento em que as competições pararam".

Por tudo isto, as felicitações do presidente da República são reforçadas, uma vez que as circunstâncias "avultam o mérito do vencedor".