Espanyol pediu RDT por empréstimo ao Benfica

O Espanyol quer o empréstimo de Raul de Tomas (RDT) e já contactou o Benfica. Segundo o jornal espanhol AS, os dirigentes do clube catalão esperam convencer o clube da Luz a ceder o avançado até final da época.

RDT foi contratado pelos encarnados no início da época, por 20 milhões de euros, mas a concorrência de Seferovic e Vinícius não lhe facilitaram a tarefa de ser titular. Com apenas três golos marcados em 17 jogos, o espanhol espera por melhores dias na Luz. O regresso a Espanha agrada ao jogador, que, no entanto, preferia uma equipa como outras aspirações. A equipa de Barcelona é o última classificada do campeonato espanhol e conta com os pontas-de-lança argentinos Facundo Ferreyra (cedido pelo Benfica) e Jonathan Calleri contam um golo cada.

Já Bruno Lage continua a acreditar-se no potencial do ex-Real Madrid e não quer perder mais uma opção para o ataque."Não conto com o Raúl a partir de janeiro, conto com ele desde o início, altura em que observámos um jogador com talento para fazer parte do nosso plantel. Sei o que disse o antigo treinador dele, mas eu digo ao Raúl para trabalhar no dia a dia que nem uma besta, e não desistir de triunfar num clube com a dimensão do Benfica", afirmou recentemente o treinador do Benfica.