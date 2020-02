E vão três. Mirandés elimina mais uma equipa da I Liga e chega às meias da Taça do Rei

Atlético de Madrid com João Félix afastado da Taça do Rei por equipa da terceira divisão

Depois de ter deixado pelo caminho Celta de Vigo e Sevilha, o Mirandés voltou a eliminar outra formação do escalão principal, num encontro no qual Martín Merquelanz foi a grande figura, com um golo e três assistências, a primeira das quais para o brasileiro Matheus Aias inaugurar o marcador, aos 17 minutos.

O Villarreal, sétimo classificado da I Liga, chegou ao empate aos 32 minutos, através de Javier Ontiveros, mas Merquelanz deu nova vantagem ao Mirandés, aos 45+3, de grande penalidade, antes de o experiente Santi Cazorla repor a igualdade, aos 55, de penálti.

Contudo, o 11.º colocado da II Liga espanhola chegou ao triunfo, graças aos tentos de Odei Onaindia e Antonio Sanchez, aos 58 e 90+2 minutos, respetivamente, ambos a passe de Merquelanz.

Esta é a segunda vez que o Mirandés se apura para as meias-finais da Taça do Rei, depois de lá ter chegado em 2011/12.

A formação orientada pelo antigo lateral direito do Athletic Bilbau Andoni Iraola junta-se nas meias-finais ao Granada, que na terça-feira venceu o Valência, por 2-1.