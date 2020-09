Duplantis bate o mítico recorde do mundo do salto com vara (com vídeo)

Duplantis, Lavillenie e Kendrick. Duelo de salto à vara no quintal (com vídeo)

O saltador com vara sueco Armand Duplantis bateu esta quinta-feira o recorde do mundo do salto com vara ao ar livre, ao ultrapassar a fasquia a 6,15 metros, mais um centímetro que a mítica marca do ucraniano Sergey Bubka, estabelecida em 1994.

A proeza do atleta sueco nascido há 20 anos nos Estados Unidos foi foi alcançada no meeting de Roma, da Liga Diamante.

Duplantis já tinha alcançado o recorde do mundo absoluto, obtido em pista coberta, quando em fevereiro saltou 6,18 metros, superando a marca do francês Renaud Lavillenie.

Em Roma, Armand Duplantis ficou à frente, precisamente, de Lavillenie que não foi além do quarto lugar com um salto a 5,70m. Refira-se que nos restantes lugares do pódio ficaram o belga Ben Broeders e do filipino Ernest Obiena, ambos com 5,80 metros.

Duplantis chegou sem derrubes a 5,80 e ganhou o concurso ao passar à segunda a 5,85. Depois, fez com sucesso um salto intermédio a 6,00 e bateu a marca de Bubka, mas já não mandou subir para recorde mundial.