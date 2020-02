Alex Telles abre o marcador de penálti (1-0). Veja o golo

19' Golo do FC Porto! Alex Telles a marcar de penálti, a castigar uma falta de Mathaus sobre Zé Luís.

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, mudou sete jogadores em relação ao clássico com o Benfica, permanecendo apenas no onze Alex Telles, Luis Díaz, Mateus Uribe e Jesús Corona.

Eis as equipas:

FC Porto - Diogo Costa; Wilson Manafá, Mbemba, Diogo Leite, Alex Telles; Jesús Corona, Matheus Uribe, Vítor Ferreira, Luis Díaz; Nakajima, Zé Luís

Treinador: Sérgio Conceição

Ac. Viseu - Ricardo Fernandes; Rui Silva, Pica, Félix Mathaus, Jorge Miguel; Kelvin Medina, João Oliveira, Fernando Ferreira, Luisinho; João Mário, Jean Patric

Treinador: Rui Borges

Cartão amarelo a Pica (10'), Kelvin Medina (31')

Golo: 1-0, Alex Telles (19' gp)