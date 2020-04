Doações de Ronaldo e Jorge Mendes (e agora Nuno Espírito Santo) continuam

Nuno Espírito Santo juntou-se ao Vitória de Guimarães, a Cristiano Ronaldo e ao empresário Jorge Mendes para doar uma central de monitorização à Unidade de Cuidados Intensivos especialmente vocacionada, nesta fase de pandemia, para doentes com COVID-19, bem como diverso equipamento de proteção individual para os profissionais do Hospital da Senhora da Oliveira, em Guimarães

Esta já não é a primeira vez que o jogador da Juventus e o seu empresário se unem para ajudar no combate à pandemia do coronavírus. Ronaldo e Jorge Mendes já tinham feito doações para equipar totalmente duas unidades de cuidados intensivos no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), que integra os hospitais de Santa Maria e Pulido Valente. E ainda uma unidade de cuidados intensivos ao Hospital de Santo António, no Porto.

E não esqueceram a Madeira. "Traduzindo em números, vão financiar cinco ventiladores para apoiar no combate à pandemia covid-19 na Região Autónoma da Madeira", revelaram as autoridades de saúde do arquipélago que viu nasceu o capitão da seleção nacional.

Jorge Mendes também ofereceu mil câmaras expansoras e 200 mil batas de proteção individual ao Hospital de São João, no Porto. Já a sua empresa de representação de jogadores a Gestifute, uniu-se à Fundação Fosun, de Xangai, cidade chinesa geminada com o Porto, fez uma doação ao município portuense de 53 mil máscaras, 5 mil testes, 200 óculos e 200 fatos de proteção.

